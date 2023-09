Geladeira DESLIGADA economiza na CONTA DE LUZ? A VERDADE que NUNCA te contaram

Diversos cidadãos do Brasil optam por desativar seus refrigeradores durante a noite visando conservar a eletricidade, ou seja, diminuir a conta de luz. Entretanto, será essa ação verdadeiramente aconselhável para aqueles que almejam reduzir seus gastos energéticos?

Os cidadãos brasileiros adotam uma variedade de métodos para reduzir suas despesas na conta de luz. Isso porque a crise econômica que se espalha pelo país os leva a buscar gastar o mínimo de recursos financeiros possível para enfrentar suas obrigações monetárias mensais. Contudo, é imperativo exercer cautela com relação a certas práticas.

Desligar geladeira economiza ou não na conta de luz?

Recentemente, um número significativo de indivíduos tem decidido desativar o refrigerador durante a noite. Essa é mais uma estratégia para economizar na conta de eletricidade de suas residências.

Entretanto, seria essa abordagem recomendada por especialistas? Bem, independentemente da resposta, é necessário manter a atenção em algumas considerações. Isso porque determinados alimentos necessitam ser armazenados em temperaturas consideravelmente baixas. Assim, o que implica desconectar o aparelho é um resultado com alguns prejuízos.

Caso haja incertezas acerca da prática de desligar o refrigerador durante a noite, é prudente verificar se essa é, de fato, uma decisão vantajosa. Então, para isso, analise quais são os principais impactos negativos associados a ela.

A geladeira deve ser desligada seja durante o dia ou à noite?

A maioria dos cidadãos brasileiros enfrenta dificuldades devido ao aumento nas tarifas de eletricidade. Dessa forma, por essa razão, estão empregando diversos métodos para reduzir suas despesas. Dentre as estratégias que vêm sendo aplicadas, uma delas envolve desativar o refrigerador durante a noite. No entanto, será essa uma alternativa viável?

Em primeiro lugar, é crucial salientar que a prática de manter o refrigerador desligado durante a noite não contribui de forma alguma para economizar nas despesas com energia elétrica. Pelo contrário, essa ação pode acarretar um aumento significativo na sua conta. Conforme informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após o desligamento, o refrigerador leva cerca de 10 horas para perder completamente sua temperatura interna.



Quando o aparelho é religado, seu compressor tende a operar com uma potência elevada, visando restaurar a temperatura anterior ao desligamento. Esse esforço extra resulta em um consumo elétrico adicional, o que agrava ainda mais as despesas.

De acordo com a Aneel, somente faz sentido manter o refrigerador desligado se a interrupção for de vários dias. No entanto, em uma perspectiva noturna, essa prática não é vantajosa.

Portanto, dado que desativar o refrigerador durante a noite não representa uma economia de energia eficaz, qual seria a alternativa recomendada?

Verifique constantemente o estado da borracha para vedação da geladeira

Para otimizar o uso de energia, é essencial inspecionar as vedações posicionadas nos batentes e também nas bordas das portas do refrigerador. Isso se deve ao fato de que elas desempenham um papel significativo na preservação e no desempenho do aparelho eletrodoméstico.

Consequentemente, a vedação tem a finalidade de assegurar o isolamento térmico, prevenindo, desse modo, a dissipação da temperatura interna do refrigerador. Isso garante que sua capacidade de refrigeração seja mantida no nível mais eficiente possível. No caso de uma vedação desgastada e envelhecida, o motor terá que operar com maior intensidade para compensar a perda de temperatura.

Formas de economizar na conta de luz com sua geladeira

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em uma casa. Por isso, é importante tomar algumas medidas para economizar com ela. Aqui estão algumas dicas:

Escolha uma geladeira eficiente

O primeiro passo é escolher uma geladeira eficiente. As geladeiras com selo Procel A são as mais eficientes e consomem menos energia.

Coloque a equipamento no lugar certo

O aparelho deve ser colocado em um local ventilado, longe de fontes de calor, como fogão ou forno. Também é importante evitar colocar a geladeira perto de tomadas ou interruptores, para não obstruir a circulação de ar.

Mantenha a temperatura adequada

A temperatura ideal para uma geladeira é de 4 graus Celsius e para um freezer de -18 graus Celsius. Se a temperatura estiver muito baixa, a geladeira vai trabalhar mais para manter o frio, o que vai aumentar o consumo de energia.

Evite abrir a geladeira com frequência

Sempre que você abrir o aparelho, o ar quente do ambiente vai entrar, o que vai exigir ele trabalhe mais para manter o frio. Por isso, só abra quando for necessário.