Gêmeos Cavinder comemoram o estrelato crescente na WWE com fotos de maiôs

EUem sua última postagem nas redes sociais, os gêmeos Cavinder, Haley e Hannasurpreenderam seus fãs ao compartilhar fotos posando em traje de banho.

Na segunda-feira, a dupla dinâmica agraciou o Instagram com uma série de imagens capturando a comemoração do Dia do Trabalho em trajes de banho.

O futuro WWE sensações, de 22 anos, exibiam com orgulho seus corpos bem tonificados.

Os gêmeos usavam tops de maiô combinando com shorts jeans, complementados por chapéus com tema dos EUA.

“Vermelho, branco e dois”, dizia a legenda em uma postagem que reuniu inúmeras interações.

Quem são os gêmeos Cavinder?

Antes de se aventurar no mundo da WWE, o Cavinder gêmeos eram figuras célebres no basquete universitário, representando Estado de Fresno e a Universidade de Miami.

Eles fecharam contrato com a WWE em dezembro de 2021 e se estabeleceram na Flórida, onde agora residem perto do centro de performance da empresa após se formarem na faculdade este ano.

Em entrevista em Jake PauloNo canal do YouTube, os gêmeos expressaram sua aspiração de seguir os passos do lendário Bella Gêmeas.

Sua popularidade continua a aumentar, com um total de seis milhões de seguidores em suas diversas plataformas de mídia social.