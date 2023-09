Geofix ABRE VAGAS na região metropolitana de GRANDE CIDADE

A Geofix, empresa de engenharia fundada em 1975, que hoje reúne mais de quatro décadas de participação em obras importantes de engenharia em todo o Brasil e no exterior, está com algumas vagas disponíveis na cidade de Osasco. Dessa forma, antes de falar mais sobre a atuação da empresa, consulte a lista de oportunidades abertas:

Analista Contábil – Osasco – SP – Efetivo;

Auxiliar de Departamento Pessoal – Osasco – SP – Efetivo;

Motorista – Osasco – SP – Efetivo: Dirigir veículos e transporta cargas; Realizar verificações e manutenção básica no veículo. Garantir a qualidade nos serviços prestados; Realiza a descarga e entrega de materiais.

Mais sobre a Geofix

Sobre a Geofix, vale a pena destacar que, pioneira na execução de estacas hélice contínua com monitoramento eletrônico no Brasil, a empresa se destaca executando estacas hélice contínua de grande diâmetro. Sempre buscando modernizar-se a diante do mercado, a empresa traz um novo produto para as fundações: A Hidrofresa, que permite a escavação em rocha, agilizando o processo de escavação, com maior qualidade das juntas.

Além dessas melhorias, outro serviço que a Geofix oferece é a escavação com Clamshell Hidráulico, utilizado para realizar Parede Diafragma. Ele possibilitao controle e qualidade por meio de hastes rígidas telescópicas, propiciando um melhor alinhamento dos painéis e consequentemente melhoria das juntas.

Sempre com equipamentos modernos e aliados a um com corpo técnico especializado, a Geofix está altamente capacitada para desafios nos trabalhos de fundação e geotecnia assegurando aos seus clientes excelência em atendimento, rapidez, economia e qualidade nos serviços executados.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!