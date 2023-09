George Clooney e sua esposa Amal apresentam o Star-Studded Albie Awards em Nova York

George Clooney e a esposa dele Amal estão provando que podem convocar alguns dos melhores de Hollywood para aparecer quando necessário… porque foi exatamente isso que aconteceu no Albie Awards deste ano.

O casal estava mais deslumbrante do que nunca ao entrar na Biblioteca Pública de Nova York na noite de quinta-feira para seu grande evento, organizado pela Fundação Clooney para a Justiça.

Os prêmios têm o nome Albie Sachs um advogado sul-africano e antigo juiz que lutou contra o apartheid no seu país durante décadas, acabando por lhe pôr fim.

Sachs foi homenageado com o prêmio pelo conjunto de sua obra no ano passado… e os premiados este ano incluem um médico que salvou mulheres de serem estupradas na República Democrática do Congo e um grupo ucraniano de direitos humanos por descobrir crimes de guerra em meio a ataques russos.