George Clooney supostamente vendendo villa italiana à beira do lago

George Clooney aparentemente está fazendo as malas e deixando o Lago Como comendo poeira – dizem que o cara está descarregando sua villa à beira-mar … isso depois de mais de duas décadas lá.

O ator está supostamente colocando à venda sua enorme casa italiana – de acordo com uma agência italiana Oggi … que diz que foi confirmado por um agente imobiliário local supostamente envolvido na venda.





Esta mulher, Yasemin Baysal, é citado como tendo dito … “Os rumores também circularam nos anos anteriores, mas desta vez é verdade.” Ela prossegue dizendo que uma agência em Milão cuidará da maior parte da transação – mas se recusa a dizer qual exatamente.

O que ela revela, porém, é que um cliente em potencial está muito interessado no apartamento de GC. Quanto ao preço, não parece haver um preço exato listado. A villa de Clooney foi avaliada em até US$ 100 milhões no ano passado… mas o corretor de imóveis disse a Oggi que um pedido mais realista está em algum lugar entre US$ 75 e US$ 85 milhões.

De qualquer forma, é uma pequena margem de lucro para George e sua esposa, Amal. Ele comprou o lugar em 2002 por US$ 10 milhões do famoso Heinz família… e ele está com ele desde então. Quanto ao motivo pelo qual eles estão saindo… Oggi relata que Amal não gosta da área e supostamente prefere a Provença – que fica no sul da França.

Eles compraram outra propriedade lá há pouco tempo e se mudaram também. Não está na água como a mansão deles em Como… esta é superprivada, no campo, e fica em um vinhedo. Durante anos, a presença de Clooney em Como atraiu muita imprensa e atenção.

À primeira vista, parece que os Clooneys querem algo um pouco mais discreto e escondido, e certamente conseguiram isso com sua nova compra.