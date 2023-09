Georges St-Pierre será incluído no Hall da Fama dos Esportes do Canadá

O membro do Hall da Fama do UFC, Georges St-Pierre, se juntará a outras lendas do esporte canadense, como Wayne Gretzky, quando for introduzido no Hall da Fama do Esporte do Canadá no próximo mês.

St-Pierre, 42, será empossado no dia 19 de outubro, recebendo também a Ordem do Esporte, que reconhece as contribuições de um atleta feitas ao Canadá por meio do esporte. O UFC está patrocinando uma transmissão ao vivo da posse de St-Pierre.

“Estou honrado por ser incluído no Hall da Fama dos Esportes do Canadá e receber o Ordem do Esporte”, afirmou Georges St-Pierre em comunicado à imprensa do UFC. “As artes marciais mudaram minha vida e tive a sorte de poder representar o Canadá no maior palco do mundo. Quero agradecer ao UFC e a todos os meus fãs, pois nada disso teria sido possível sem eles.”

A posse ocorre dois meses antes de St-Pierre retornar para uma luta de jiu-jitsu no UFC Fight Pass Invitational, em 14 de dezembro, contra um oponente a ser anunciado. É sua primeira grande competição depois de sair da aposentadoria em 2017 para finalizar Michael Bisping pelo título dos médios do UFC. Mais tarde, ele desocupou o cinturão devido a problemas de colite ulcerosa.

O ex-campeão peso leve do UFC Charles Oliveira foi recentemente convocado para ser o adversário de St-Pierre quando ele retornar aos tatames. St-Pierre deu as boas-vindas a Nick Diaz, Kamaru Usman e Colby Covington como opções “interessantes” para seu oponente depois que a conversa sobre um confronto com Khabib Nurmagomedov não se concretizou.

St-Pierre foi incluído no Hall da Fama do UFC em 2020 como parte da ala da Era Moderna, um reconhecimento por suas muitas conquistas no octógono, incluindo um recorde de nove defesas consecutivas de título dos meio-médios.