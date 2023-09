A fintech Nubank, conhecida por sua abordagem inovadora e amigável aos consumidores, oferece uma variedade de produtos financeiros para simplificar a vida financeira dos empreendedores brasileiros. Desse modo, um desses produtos é o Cartão de Crédito PJ Nubank, que vem com um conjunto de recursos, incluindo uma fatura detalhada.

Gerencie a fatura do cartão de crédito PJ do Nubank

A fatura do cartão de crédito PJ do Nubank é um documento essencial para acompanhar suas despesas comerciais. Isso porque ela resume todas as compras e pagamentos efetuados com o cartão durante o período de um mês, do fechamento da fatura anterior até a próxima data de fechamento. Além disso, inclui parcelas em aberto de compras anteriores.

Normalmente, a fatura é fechada sete dias antes da data de vencimento, que é o prazo final para efetuar o pagamento. Assim que a fatura é fechada, o Nubank envia o boleto por e-mail, mas você também pode verificar a fatura a qualquer momento através do aplicativo.

Cabeçalho da fatura: entenda as principais informações

Ao abrir a fatura enviada por e-mail, você encontrará o cabeçalho, que contém informações cruciais, como o nome do titular do cartão, endereço, data de emissão, data de vencimento, período da fatura (data de abertura e data de fechamento), valor total, pagamento mínimo e outras informações relevantes.

Como descobrir a data de fechamento da fatura?

Descobrir a data de fechamento da fatura é simples. Para isso, abra o aplicativo Nubank PJ e acesse a seção do cartão de crédito. Assim, verá a fatura atual (que pode estar aberta ou fechada) e na parte superior estará indicado o “Fecha em”, seguido de uma data. Essa data é quando sua próxima fatura será fechada.

Como modificar a data de vencimento da fatura do Cartão PJ Nubank?



Você também pode gostar:

Se você deseja alterar a data de vencimento da fatura do cartão PJ Nubank, siga estes passos simples:

Clique no ícone da foto no canto superior esquerdo da tela principal do aplicativo.

Em seguida, selecione “Configurar” e depois “Configurar cartão”.

Escolha a opção “Vencimento” e selecione um novo dia de vencimento, caso esta opção esteja disponível.

Observe que a função não está disponível para quem tem financiamentos ativos, como o Pix no crédito, por exemplo.

Se a nova data fizer sentido para você, clique em “Alterar” e depois em “Confirmar”.

Contudo, é importante lembrar que, após a mudança da data de vencimento, você só poderá fazer uma nova alteração após 90 dias.

Qual a diferença entre pagamento mínimo e parcelamento de fatura?

Se, por algum motivo, não conseguir pagar o valor total da fatura, o Nubank oferece duas opções: pagamento mínimo e parcelamento de fatura.

Geralmente, o pagamento mínimo geralmente inclui:

15% do valor das compras do mês.

15% das compras em aberto da fatura anterior.

100% de quaisquer tributos, como juros, IOF e multas.

Parcelas de faturas anteriores, se houver.

Ao efetuar o pagamento mínimo, a fatura não será considerada atrasada, mas o valor restante será transferido para o crédito rotativo, com a incidência de juros. Em suma, isso significa que na próxima fatura, você será cobrado pelo valor da fatura atual, o saldo remanescente da fatura anterior e os juros do crédito rotativo.

O parcelamento de fatura é outra opção, permitindo que você financie o pagamento da fatura ao longo dos meses, com juros potencialmente mais baixos em comparação ao crédito rotativo. No entanto, tanto no parcelamento quanto no pagamento mínimo, serão cobrados juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), um imposto federal obrigatório.

Pagamento antecipado da fatura do cartão PJ

Para aqueles que gostam de pagar contas com antecedência, o cartão de crédito PJ do Nubank permite o pagamento antecipado da fatura, o que libera o limite de crédito. No entanto, é importante observar que o pagamento antecipado não fecha a fatura.

Em suma, isso significa que, se fizer mais compras até a data de fechamento da fatura, precisará pagar o valor total na data de vencimento. Caso contrário, a fatura será considerada atrasada.