Giancarlo Stanton bate 400º home run da carreira na vitória dos Yankees sobre os Tigers

Giancarlo Stanton imponente home run de duas corridas sobre terça-feira à noite não apenas garantiu uma vitória para o New York Yankees, mas também gravou seu nome nos livros de história do beisebol.

Stanton 400º home run da carreira marcou um marco significativo, tornando-o o quarto jogador mais rápido na história da Major League para alcançar esse feito notável.

O hr de Stanton ajudou a garantir o quarto w consecutivo

Em uma temporada que teve altos e baixos para o New York Yankees, Terça-feira noite foi um momento de celebração para Giancarlo Stanton Enquanto o Ianques conquistou uma vitória por 5-1 contra o Detroit Tigers.

Stanton sucesso que fez história veio no sexta entrada quando ele esmagou um home run de duas corridas Tigres apaziguador José Cisnero.

Dele Home run de 451 pés não só quebrou um 1-1 empate, mas também marcado Stanton 400º home run da carreira.

Ele realizou esse feito em apenas 1.520 jogos na carreiratornando-o o quarto jogador mais rápido em História da Liga Principal para alcançar esse marco.

Os únicos jogadores à sua frente neste clube de elite são Mark McGwire (1.412 jogos), Babe Ruth (1.475 jogos), e Alex Rodríguez (1.489 jogos). Albert Pujols segue logo atrás, em quinto lugar, com 1.523 jogos.

“É legal… mas não muda muito”

Depois do jogo, Stanton refletiu sobre sua conquista dizendo “É definitivamente um pequeno alerta legal, uma provação geral. Não muda muito em termos de como o ano foi. Mas ainda temos um mês, então é tudo o que posso realmente focar ou prestar atenção. .”

Stanton Essa conquista adiciona seu nome à ilustre lista de jogadores que acertaram 400 ou mais home runs em suas carreiras, tornando-se o 10º Ianque para conseguir esse feito.

Entre seus pares estão figuras lendárias como Carlos Beltran, Lou Gehrig, Reggie Jackson, Mickey Mantle, Alex Rodriguez, Babe Ruth, Gary Sheffield, Alfonso Soriano e Mark Teixeira.

Enquanto o Ianques enfrentaram desafios ao longo da temporada, Stanton conquista serve como um lembrete de seu impacto na equipe. Ianques gerente Aaron Boone expressou seu entusiasmo por Stantondestacando sua dedicação e o altruísmo que traz para a equipe.

Boone comentou “Estou muito animado por ele, porque sei o que ele investe nisso e sei o que isso significa para ele. Sei o tipo de companheiro de equipe que ele é. Temos muitos caras lá que não são jogadores egoístas. , eles estão fazendo isso para vencer no mais alto nível, e G sempre incorporou isso aqui.”

Apesar dos altos e baixos da temporada, o Ianques agora estão de volta 0,500um marco significativo por si só.

Os Yankees já venceram quatro jogos consecutivos, incluindo uma vitória de três jogos contra o Houston Astros, mas permanecem na última posição da tabela. Pelo menos com um registro de 69-69. Eles são 7,5 jogos de volta de um Curinga slot com 24 jogos deixado no temporada regular.

Eles ainda têm dois jogos restantes na série contra os Tigers antes de receber os Brewers no estádio dos Yankees durante o fim de semana.