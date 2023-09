Giannis Antetokounmpo anuncia plano de treinar com uma lenda da NBA

Giannis Antetokounmpo lançou uma bomba na terça-feira. Não, não se trata de seu contrato ou de seu futuro com o Milwaukee Bucks – trata-se de seus planos para melhorar ainda mais sob o olhar atento de um ex- NBA Super estrela.

Durante uma aparição no “48 minutos” podcast, Antetokounmpo anunciou sua intenção de ir para o sul e treinar com um dos maiores jogadores do esporte – Hakeem Olajuwon.

Os planos estão em andamento, a viagem está marcada e agora esperamos para ver o que Olajuwon pode ensinar o Aberração Grega.

Hakeem: uma lenda do basquete

Elaborado em primeiro lugar geral no lendário Draft da NBA de 1984, Olajuwon teve uma excelente carreira de 18 anos no Associação como um dos melhores centros de sua geração.

Olajuwon teve média de 21 pontos e 11 rebotes por jogo durante sua carreira e ganhou dois campeonatos com o Foguetes Houston enquanto percorre a liga em blocos três vezes.

Olajuwon é um ícone do Houston Rockets e indicado ao Hall da Fama do Basquete.

AntetokounmpoA vontade de relaxar suas regras de longa data contra treinos fora de temporada com outros jogadores pode ter sido em parte motivada pela disponibilidade de Olajuwon – bem como pelo desejo do próprio Greek Freak de ser uma força imparável no garrafão.

Olajuwon, o MVP da NBAera conhecido por seu trabalho de pés e por um conjunto de movimentos próximos ao aro chamado “Dream Shake”. Giannis com uma série de falsificações, giros e cruzamentos suaves como seda ao redor da área restrita pode ser devastador para a defesa adversária.

Giannis e Griffin querem vitórias

Enquanto isso, Gianniso novo treinador principal de volta Milwaukee disse que está ansioso por uma parceria frutífera e produtiva com o duas vezes MVP.

Adriano Griffinuma primeira vez NBA treinador principal que entra na temporada 2023/24, acredita que está na mesma página que o Dinheiro superstar quando se trata de vitórias: eles querem o máximo que puderem para garantir que Milwaukee retorne ao topo da montanha da NBA.

“Giannis e eu estamos na mesma página. Temos um ótimo relacionamento até agora”, Grifo contado O Atlético. “Foi agradável conhecê-lo e ele quer vencer e eu quero vencer e é simples assim.”

Antetokounmpo ainda não se comprometeu a estender seu contrato com o Bucks, e o jogador de 28 anos está optando por manter suas opções em aberto ao entrar em uma temporada crucial para a franquia, que tenta conquistar o segundo campeonato da NBA em quatro anos. O sucesso com Griffin no banco só ajudará a proposta de Milwaukee para Giannis como o melhor lugar para ele entrar na segunda metade de sua carreira.