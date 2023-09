Giannis homenageia Jrue Holiday, ‘irmão vitalício’, após o sucesso de bilheteria de Damian Lillard

Tele envia comércio de grande sucesso Damian Lillard de Portland Trail Blazers para o Milwaukee Bucks produziu ondas de choque em todo o NBA. O comércio derrubou o Milwaukee quadra de defesa, com Lillard chegando para substituir Férias Jrue Enquanto o Dinheiro‘ superstar complementar ao duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo.

Enquanto Giannis está encantado por isso Dama Hora está chegando Fórum Fiservo Aberração Grega sente que o comércio é agridoce – em grande parte porque seu amigo Feriado jogará em outro lugar em 2023/24.

Giannis: Jrue Holiday me abençoou com um anel

Em comentários para Relatório da arquibancadade Chris Haynes, Giannis falou longamente sobre o quanto Feriado significa para ele, e o quanto gostou de ser seu companheiro de equipe nas últimas três temporadas.

“Júnior é meu maldito irmão para o resto da vida”, Antetokounmpo disse. “Eu amo a família dele. Eu o amo. Eu o aprecio. Desejo a ele nada além do melhor. Ele me abençoou com um maldito campeonato.”

Holiday, um defensor tenaz com um toque de arremesso de 20 pontos por jogo, foi considerado a principal aquisição que levou o Dinheiro por cima no Finais da NBA de 2021. Milwaukee encerrou uma seca de 50 anos no campeonato naquela temporada – e Giannis quer garantir que o bicampeão Todas as estrelas recebe o que lhe é devido.

“Fui lutar com ele várias vezes”, disse ele Haynes. “Foda-se o basquete. Foda-se a merda da mídia. Esse cara é meu irmão para o resto da vida, e sempre será assim. Ele vai prosperar onde quer que vá.”

Lillard esteve perto de não receber nenhum acordo

A perspectiva de um Lillard o comércio que ocorria parecia fraco durante semanas, até que o Blazers, Dinheiroe Sóis chegaram a um acordo na quarta-feira. Lillard queria muito se juntar ao calor de Miamimas Portland nunca se envolveu totalmente em negociações comerciais com o governo Conferência Leste campeões – e quando Lillard apresentou a ideia de retirar seu pedido de troca, o gerente geral de Portland Joe Cronin disse que não havia possibilidade de isso acontecer.

Lillard, o maior artilheiro de todos os tempos do Portland, poderia ter sido um mentor intrigante para jovens guardas Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. Mas em vez disso, esse par agora tem as chaves do carro, e Lillard irá perseguir os anéis Milwaukee com Giannis.