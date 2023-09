Gilbert Burns prevê que o ‘durão’ Ian Machado Garry será campeão do UFC ‘em alguns anos’

Gilbert Burns acha que o companheiro de equipe Ian Machado Garry merece o apelido de “O Futuro”.

No UFC 292, Garry dominou o veterano Neil Magny, ex-adversário de “Durinho”, por 15 minutos para melhorar para 6-0 sob a bandeira da empresa, consolidando sua posição como um futuro candidato até 170 libras.

Burns, ex-desafiante ao título dos meio-médios e atual lutador entre os cinco primeiros na categoria de peso, discutiu recentemente a posição de Garry entre a próxima safra de pesos-médios em ascensão enquanto estava no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.

“Acho que sim – em alguns anos, sim”, disse Burns quando questionado se um dia vê Garry conquistando o título meio-médio do UFC. “Ele é um ótimo garoto, tem 25 anos. Esse garoto é um fodão. Antes da luta, ele disse que faria tudo isso – ele praticamente convocou a luta inteira de antemão e conseguiu.”

Burns está atualmente se recuperando de uma lesão no ombro que sofreu em sua luta de cinco rounds contra Belal Muhammad em maio, luta que aconteceu menos de um mês após a vitória de Burns sobre Jorge Masvidal. Ele espera retornar à ação no início de 2024 e vê muitos jovens nomes em ascensão que serão futuras ameaças à divisão.

“Eu acho que Shavkat [Rakhmonov] é muito bom também”, disse Burns. “Tem também o Jack Della Maddalena, um garoto durão que está chegando. Tem esse garoto venezuelano, Michael Morales, um garoto invicto. Gabriel Bonfim também, um garoto desagradável. Há sangue novo chegando. [Stephen Thompson] ‘Wonderboy’ precisa prestar atenção, os lutadores mais velhos precisam prestar atenção. Neil Magny acabou de perder feio. Eles precisam se reinventar, caso contrário não será bom para eles, irmão.”

Rakhmonov (17-0) finalizou cinco seguidas desde que ingressou no UFC, mais recentemente com um estrangulamento em pé sobre Geoff Neal. Maddalena (15-2) está perfeita até agora no UFC com cinco vitórias, e retorna no dia 16 de setembro contra Kevin Holland. Bonfim e Morales, dois talentos contratados Dana BrancoSérie de Concorrentes, estão ambos 15-0 no MMA. Bonfim acertou duas guilhotinas no primeiro round até agora no UFC, enquanto Morales parou dois adversários antes de garantir a decisão sobre Max Griffin em julho passado.

Burns é mais velho que Magny aos 37 anos, mas sente que sua mentalidade é diferente de outros pesos meio-médios bem classificados.

“Graças a Deus não fiz tantas cirurgias”, disse Burns. “’Wonderboy’, parece que ele faz uma cirurgia toda vez que luta. Ele está todo quebrado. Já fui nocauteado, nocauteado, derrubado, mas houve muitas lutas em que não fui [of those]. Tenho um bom jiu-jitsu e posso usá-lo também. Estou saudável, estou bem e com fome de lutar. Eu só vou embora [MMA] se eu perder três ou quatro seguidas e feio, ser nocauteado. Então, estou fora. Mas estou lutando. Se ainda estiver fazendo isso, continuarei fazendo isso por anos.

“Eu treino com todos esses caras. Acabei de treinar com Kamaru [Usman], e fez alguns cargos com Ian Garry. Quando o Shavkat e todos esses caras vêm aqui, eu treino com todos eles. Posso lutar no mais alto nível. Quando começo a ficar arrasado e não gosto mais de treinar, quando estou cansado demais para isso, então é a hora. Mas estou com fome de treinar agora, cara. Estou como um maníaco agora por não poder treinar por causa do meu ombro.”

“Ainda tenho alguns anos restantes, sabe?” ele adicionou. “’Wonderboy’ praticou caratê a vida inteira e tem 42 anos, cinco anos mais velho que eu. Neil Magny nunca foi tão durão. Acho que estou um nível acima desses caras, tanto física quanto mentalmente. [Daniel Cormier] lutou até os 40 anos, mas Glover [Teixeira] é o número 1. Ele lutou bem e sagrou-se campeão aos 42 anos. [Alex Pereira] ‘Poatan’ também, lutando bem aos 36 anos. Tenho certeza de que ainda tenho muito em mim. Não estou dizendo mais cinco anos, e nem quero isso… [my wife] me mataria. Mas mais dois ou três anos, eu tenho isso.”