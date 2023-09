Gisele Bündchen briga com Tom Brady e lança seu primeiro livro de receitas com segredos de família

Gisele Bündchen os fãs finalmente terão uma ideia da dieta da supermodelo depois que a mulher de 43 anos anunciou no Instagram que está lançando um livro de receitas.

A fashionista fez o anúncio na quarta-feira, acrescentando que também revelará alguns dos “rituais de autocuidado” que utiliza.

Intitulado ‘Nutrir’, Bündchen compartilhou a capa de seu livro, que deve chegar às lojas no próximo ano, com seus mais de 21 milhões de seguidores.

A capa mostra a brasileira exibindo a barriga em um elegante top listrado enquanto está em uma cozinha com várias tigelas de salada à sua frente.

“Estou muito animado em anunciar meu novo livro de receitas, Nourish!” Gisele legendou a postagem. “As pessoas sempre me perguntam o que como e como fico em forma.

“Boa comida é algo que me apaixona e é vital para um estilo de vida saudável. No Nourish, compartilho as receitas simples, nutritivas e deliciosas favoritas da minha família e alguns rituais de autocuidado que me ajudam muito na minha vida, especialmente como uma mãe ocupada e trabalhadora.

“Estou feliz por poder compartilhar este livro de receitas com todos vocês! Espero que gostem! Confira, já está disponível para encomenda e será lançado em março! Link na bio. Você também pode encomendar cópias autografadas.”

A postagem também deu uma olhada em algumas das receitas que os fãs podem esperar, incluindo uma de torta.

Bundchen e rumores de namoro

O anúncio ocorre no momento em que continuam a circular rumores de que Bündchen está namorando seu instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Os dois residem em Miami e são frequentemente fotografados juntos, embora Gisele admitiu recentemente ter ficado fora dos olhos do público desde seu divórcio de Tom Brady tem se mostrado difícil.

“Rompimentos nunca são fáceis, principalmente quando há toda uma mídia especulando a cada passo do caminho”, disse ela à Vogue Brasil.

“Sempre confiei que cada situação, por mais desafiadora que seja, tem algo a nos ensinar e acontece para o nosso crescimento.”

Quanto aos rumores que a ligam a Valente, Bündchen os desprezou: “Acho que, a essa altura, infelizmente, por ser divorciado, tenho certeza que vão tentar me vincular a qualquer coisa”.