Gisele Bündchen desabafa sobre Tom Brady 11 meses após o divórcio, queria casamento de 50 anos

Gisele Bündchen enviou ex-marido Tom Brady uma mensagem durante uma prévia de uma entrevista com Lee Cowan programado para ser transmitido no “CBS News Sunday Morning” em 24 de setembro. Ela está aparentemente revelando todos os detalhes sobre o divórcio do NFL lenda, incluindo o fato de ela querer um casamento de 50 anos como o de seus pais.

Bundchen, 43, afirmou que divorciar-se de Brady não é o que ela “sonhou” ou “esperava”, mas aprendeu a aceitar as coisas como elas são e não as aceitaria de outra maneira.

Quem é burro o suficiente? Tom Brady zomba de si mesmo em novo comercial “não aposentado”Marca English

“[Our divorce was] não o que sonhei e o que esperava. Meus pais estão casados ​​​​há 50 anos e eu realmente queria que isso acontecesse”, disse Bundchen. “Mas acho que você tem que aceitar, sabe, às vezes que do jeito que você é aos 20 anos, às vezes você cresce junto, às vezes você se distancia.”

Brady, 46 anos, é pai dos dois filhos de Bundchen, Benjamin e Vivianee ela está grata por ele ter lhe dado sua prole incrível.

“Ele é o pai dos meus filhos, por isso sempre desejo o melhor a ele”, concluiu Bundchen.

Com quem Gisele Bündchen está namorando agora?

Bundchen não está oficialmente namorando ninguém, embora tenha sido romanticamente ligada ao seu instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valentedesde que os papéis do divórcio ainda tinham saído da imprensa.

Brady, enquanto isso, está saindo abertamente com a supermodelo Iryna Shaykmas expressou seu desejo de manter as coisas casuais.

Bundchen e Brady finalizaram seu divórcio em 28 de outubro de 2022, quase 11 meses atrás, e quase no aniversário dessa data.

Sua entrevista marcada para ir ao ar no domingo certamente dará à mídia mais o que falar sobre o divórcio de alto nível.