Gisele Bundchen mostra seus músculos ao sair da academia de Miami

Os braços de Gisele Bündchen não podiam faltar quando ela saiu de uma academia na região de Miami parecendo mais em forma do que nunca.

A mulher de 43 anos usava uma blusa larga e pegou as chaves do carro na bolsa ao sair.

Ela completou o visual com shorts pretos que destacavam suas longas pernas, mas foi difícil não notar seus braços, que parecem mais levantados do que nunca.

Sem dúvida Bündchentrabalho com instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente está valendo a pena, já que no mês passado ela exibiu o abdômen em uma sessão de ginástica que também contou com a presença da filha Vivian.

Os rumores de Bundchen e Valente continuam a girar

Bündchen e Valente estão ligados entre si desde que o modelo se separou da lenda da NFL Tom Brady em outubro de 2022.

A dupla foi vista junta em diversas ocasiões, incluindo diversas viagens à Costa Rica. Apesar dos rumores, uma fonte disse ao Page Six no ano passado que eles têm um relacionamento “estritamente platônico e profissional”.

“Ver mentiras sendo criadas o tempo todo sobre você não é fácil” Bündchen disse à Vanity Fair no ano passado, enquanto minimizava qualquer noção de romance entre os dois.

“Sou uma garota simples que quer estar na natureza – me deixe em paz. Só quero fazer meu trabalho e criar meus filhos em paz.”

Enquanto Bündchen continua com falta de água fria segundo os relatórios, Brady está namorando Irina Shayk desde o início do verão.

Mesmo assim, a modelo não compareceu ao domingo Patriotas da Nova Inglaterra jogo, que Bradya quem se juntaram seus três filhos, foi homenageado em.

Quanto a Bündchen, ela participou de eventos da New York Fashion Week. Ela foi vista no jantar do Frame.