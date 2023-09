Gisele Bündchen sobre o casamento de Tom Brady, eu estava ‘sobrevivendo e agora estou vivendo’

Gisele Bündchen diz que não vivia enquanto era casada com uma lenda da NFL Tom Brady … ela foi a única sobrevivente.

A supermodelo é sincera com “CBS News Sunday Morning”. Lee Cowan em uma nova entrevista – relembrando seu relacionamento com Tom – cerca de um ano depois de desligar.

Ela acredita que estava sobrevivendo mais do que vivendo enquanto estava ligada a ele, e admite que agora é capaz de “escolher mais do que eu quero”… algo que obviamente parece certo para ela.

Gisele continua dizendo que não mudaria nada em seu passado se tivesse a chance, o que parece se aplicar a o divórcio dela também – embora ela admita que um rompimento como esse foi algo que ela nunca pensou que aconteceria com ela.

Conforme informamos, Gisele e Tom anunciaram sua separação em outubro passado, com Gisele afirmando na época: “A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos”.

Pessoas ansiosas para ouvir mais do lado de Gisele na história terão que esperar até domingo à noite, quando sua entrevista completa com Cowan for ao ar na CBS.