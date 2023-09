Gisele Bundchen sobre seu divórcio de Tom Brady: ela se arrepende de sua decisão?

Óne dos momentos de celebridade de maior destaque em 2022 viu a lenda da NFL Tom Brady e supermodelo brasileira Gisele Bündchen obter um divórcio.

Eles eram um dos casais mais conhecidos por aí, então foi um choque para muitos fãs e uma separação com sérias complicações, já que eles têm filhos juntos.

Foi anunciado na época por Brady com a seguinte afirmação:

“Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com filhos lindos e maravilhosos que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para garantir sempre que eles recebam o amor e a atenção que merecem”, Brady anunciado.

Bundchen discute seu divórcio

Bündchen decidi falar com o entrevistador Lee Lowan sobre a situação cerca de um ano depois, e parece que ela está satisfeita com a forma como as coisas aconteceram, antes e depois do divórcio.

“Eu olho para a minha vida e não a faria de outra maneira. Eu não teria outra vida”, disse ela, acrescentando que se tivesse a oportunidade de fazer diferente, ela “não mudaria absolutamente nada”. .

“Quero dizer, não é o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casados ​​há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse, mas acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes que o jeito que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam.”