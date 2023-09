Gisele revela que sofreu ataques de pânico e pensou em suicídio durante a carreira de modelo

Gisele Bündchen admitiu que lutou com sua saúde mental no auge de sua carreira de modelo e até pensou em tirar a própria vida.

A brasileira, que recentemente se separou do marido Tom Brady e parece estar seguindo em frente com sua vida de uma forma positiva, revelou recentemente algumas das partes mais sombrias de seu passado em uma entrevista delicada.

“Sabe, eu estava em túneis. Não conseguia respirar. E então comecei a entrar nos estúdios e me senti sufocada”, disse Gisele à CBS News no domingo de manhã.

“Eu morava no nono andar e tive que subir as escadas porque tinha medo de ficar preso no elevador e hiperventilar.”

“Sabe, quando você não consegue respirar mesmo quando as janelas estão abertas, você sente que, Eu não quero viver assimVocê sabe o que eu quero dizer?”

O entrevistador, Lee Cowan, perguntou se ela realmente considerava pular. “Sim. Por, tipo, um segundo”, ela respondeu.

Falou sobre problemas do passado

Não é a primeira vez que Gisele fala sobre seus problemas de saúde mental. Em 2018, ao promover seu livro de memórias chamado ‘Lições: Meu caminho para uma vida significativa‘ ela também revelou alguns problemas pessoais.

“As coisas podem parecer perfeitas por fora, mas você não tem ideia do que realmente está acontecendo”, disse ela à People há cinco anos.

“Senti que talvez fosse hora de compartilhar algumas das minhas vulnerabilidades e isso me fez perceber que tudo o que vivi nunca mudaria, porque acho que sou quem sou por causa dessas experiências.”

“Na verdade, tive a sensação de: ‘Se eu simplesmente pular da minha varanda, isso vai acabar e nunca mais precisarei me preocupar com a sensação de que meu mundo está se fechando’.”