GM Monti Ossenfort dos Cardinals faz aparição no jogo ASU-USC: Caleb Williams para o Arizona?

Achefe do Estado do Arizona vs. USC No jogo de sábado à noite, um certo executivo da diretoria fez uma aparição que fez as pessoas conversarem. O executivo foi GM Monti Ossenfort do Arizona Cardinalse o motivo de sua presença é muito claro.

USCo quarterback, Calebe Williams é a escolha geral número um projetada no Draft de 2024 da NFL. E os Cardeais são favoritos pesados para terminar com essa escolha exata.

GM do Arizona Cardinals, Monti Ossenfort, comparece ao jogo de Caleb Williams na USCAZ Esportes / Twitter

Arizona Cardinals tem chances de contratar Caleb Williams

Os Cardinals entraram na temporada de 2023 como os favoritos para terminar com o pior recorde da NFL. Depois de perder os dois primeiros jogos, essas probabilidades diminuíram só foi fortalecidoembora a equipe tenha sido surpreendentemente competitiva contra o Comandantes de Washington e Gigantes de Nova York.

Ajudando ainda mais suas chances é o fato de que eles também possuem a escolha do primeiro turno do Houston Texans em 2024. Os Texans estão 0-2 como os Cardinals e não mostraram muitos sinais de melhora em relação ao time que terminou com a segunda escolha geral no Draft da NFL de 2023.

Heisman Redux?

Depois de vencer o Troféu Heisman após a temporada de futebol universitário de 2022, Williams teve um início igualmente impressionante este ano. Em três jogos, ele completou 78,6% de seus passes para 878 jardas e 12 touchdownsao adicionar 61 jardas e um touchdown no chão.

A única competição real da Williams para ser a escolha geral número um em 2024 é UNCde Drake Mayemas o quarterback da Carolina do Norte teve um início instável nesta temporada.

Os Cardinals devem estar otimistas quanto às chances de conseguir a Williams em abril próximo. Isto é, claro, a menos que Williams aproveita a oportunidade e fica mais um ano na USC.