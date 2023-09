GMI Distribuidora ABRE CARGOS no Nordeste

A GMI Distribuidora, empresa que é uma das maiores Distribuidoras Brasileiras e referência na distribuição de produtos, está com ótimas vagas de empregos nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos em aberto e suas respectivas localidades:

Analista de SEO – Cabedelo – PB e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Cabedelo – PB – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Cabedelo – PB – Aprendiz;

Consultor (a) Comercial JR – Recife – PE – Efetivo;

Designer Gráfico – Cabedelo – PB – Efetivo;

Estagiário (a) RMA – Cabedelo – PB – Estágio: Fazer os lançamentos no sistema e elaborar os relatórios; Controle de entrada e saída de mercadorias; Prestar atendimento aos clientes internos e externos.

Mais sobre a GMI Distribuidora

Sobre a GMI Distribuidora, é interessante frisar que, com mais de 17 anos de atuação no mercado, sendo considerada umas das maiores Distribuidoras brasileiras e referência na distribuição de produtos de Automação, Telecom, ISP, Segurança Eletrônica e TI.

A GMI construiu sua trajetória com bases sólidas e processos transparentes, tendo como pilar a valorização dos seus colaboradores e reconhecimento dos seus parceiros nesse processo. Para a GMI, “Pessoas são a sua maior tecnologia”.

A GMI iniciou suas atividades em uma sala de 40m², e hoje conta com uma estrutura física de 4.000m² onde se encontram os setores Comercial, Financeiro, Logística, RMA, Comex, Jurídico, Marketing, TI e RH. Contamos também com 4 filiais, localizadas em Natal, Campina Grande, Recife e João Pessoa.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



