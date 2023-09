GoFundMe proíbe jogador de pôquer por mentir sobre câncer para conseguir dinheiro para o WSOP

GoFundMe está colocando um fim permanente Rob Mercero jogador da World Series of Poker que mentiu na plataforma sobre ter câncer, recebeu dezenas de milhares de dólares em doações e depois estragou tudo em Las Vegas.

Um porta-voz do GoFundMe disse ao TMZ… aqueles que contribuíram para a arrecadação de fundos de Rob no início deste ano foram totalmente reembolsados, e ele foi impedido de usar o site no futuro.

Fomos informados de que a empresa tem tolerância zero com aqueles que “exploram a generosidade de nossa comunidade”, acrescentando que o GoFundMe frequentemente coopera com investigações policiais sobre aqueles “formalmente acusados ​​de irregularidades”.

Como informamos, Rob confessou esta semana sobre sua grande mentira … no qual ele criou um GoFundMe para conseguir dinheiro suficiente para participar do evento WSOP de julho em Las Vegas.

Ele alegou que tinha câncer de cólon e teria recebido entre US$ 30.000 e US$ 50.000 de pessoas que o apoiavam. No entanto, ele disse ao Jornal de resenhas de Las Vegasele inventou tudo e afirmou que foi uma decisão “impulsiva”.

Rob também disse ao canal que acha que realmente tem câncer de mama não diagnosticado, mas ficou com vergonha de dizer isso, e é por isso que diz que escolheu câncer de cólon.

O problema que ele está enfrentando agora… se ele realmente tiver câncer de mama, não poderá entrar no GoFundMe e pedir ajuda.



