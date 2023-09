Golpe do suporte técnico tem gerado muitas VÍTIMAS; saiba se proteger

Infelizmente, o golpe do suporte técnico é uma realidade que tem pego muitas pessoas de surpresa. Inicialmente, parece um atendimento genuíno, mas, quando a vítima se dá conta do que está acontecendo, pode acabar se deparando com prejuízos praticamente irreparáveis.

Por isso, reunimos informações detalhadas sobre o assunto para te alertar sobre o que vem acontecendo, a fim de ajudá-lo a se proteger nesse tipo de situação. Acompanhe.

O que é o golpe do suporte técnico?

O golpe do suporte técnico ocorre quando os criminosos entram em contato com a sua vítima, seja via telefone ou WhatsApp, alegando que o computador da pessoa está com vírus. Eles relatam que esse vírus está se espalhando e que a vítima precisa se proteger fazendo uma “limpa” no computador.

Para que possam “ajudar”, os golpistas se prontificam a “tirar o vírus” do computador e, para isso, solicitam o acesso remoto ao dispositivo da vítima. Como a pessoa acredita que o seu computador tem realmente algum tipo de vírus, acaba disponibilizando esse acesso aos golpistas.

A partir disso, remotamente o golpista consegue mexer em tudo no computador da vítima. Ele tem a possibilidade de acessar senhas, histórico, arquivos armazenados, contas de e-mail e internet banking, etc.

Com todos esses dados em mãos, os golpistas podem fazer transferências bancárias, roubando o dinheiro da vítima, ou mesmo acessando outras contas e dados sensíveis e protegidos com senha, que podem causar prejuízos monetários ou morais para a vítima.

Assim, o que era para ser um auxílio de um suporte técnico, na verdade, transforma-se em um roubo de dados ou mesmo na instalação de um vírus, de fato, no computador, que colherá informações da vítima em tempo real, colocando-a em risco.



Como se proteger do golpe do suporte técnico?

Infelizmente, o golpe do suporte técnico é mais comum do que imaginamos. Normalmente, os criminosos conseguem persuadir a pessoa, fazendo-a ficar com medo de realmente haver a presença de algum vírus perigoso no computador.

Com isso, conseguem acessar inúmeras informações confidenciais e pessoais de suas vítimas, colocando-as em risco e expondo esses dados de maneira criminosa.

Para se proteger desse tipo de situação, é fundamental ter a consciência de que nenhuma empresa de suporte técnico aparecerá, de uma hora para outra, oferecendo um serviço como esse.

Além disso, nunca permita que um estranho acesse remotamente o seu computador. Se um estranho está solicitando esse tipo de acesso, desconfie e considere avisar as autoridades locais.

Afinal de contas, não existe o menor sentido uma empresa, por livre e espontânea vontade, contatar alguém solicitando esse acesso. Além do mais, não há como a empresa, de fato, descobrir que você tem vírus no computador dessa maneira.

E mesmo que ela ofereça apenas um checkup para “garantir” que o computador está limpo, não ofereça o acesso remoto sem saber quem está do outro lado. Lembre-se, na internet, todo cuidado é importante. Proteja os seus dados e as suas contas!