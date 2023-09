GOLPE VIA E-MAIL tem ROUBADO o dinheiro de muita gente; entenda o caso

O golpe via e-mail é muito mais comum do que se imagina e, por isso, conhecer a técnica usada pelos golpistas é crucial para se proteger.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com detalhes que você precisa compreender para ficar atento à possibilidade de sofrer uma tentativa de golpe por e-mail. Acompanhe e saiba mais!

O que é e como acontece o golpe via e-mail?

O golpe via e-mail, também chamado de phishing, tem como objetivo coletar informações confidenciais das vítimas para poder roubá-las posteriormente.

Nesse tipo de caso, o golpista pode solicitar, por exemplo, dados do cartão de crédito, como número, data de vencimento e código de segurança. Além disso, pode ainda solicitar o CPF do titular, com o propósito de utilizar tais informações para fazer compras na internet e acabar gerando prejuízos à vítima.

Embora possa parecer um golpe “difícil” de cair, a verdade é que os golpistas têm sido cada vez mais criativos. Eles não pedem, simplesmente, os dados da vítima, mas, sim, se passam por empresas sérias.

Por exemplo, se eles desejam coletar dados de uma conta da Caixa Econômica Federal de um cliente, podem se passar pela instituição financeira para isso. Nesse caso, o golpista finge que precisa confirmar tais informações da vítima, solicitando esses dados.

Assim que a vítima comete o equívoco de passar os dados, logo em seguida o golpista usa essas informações para fazer contas indevidas, levando à vítima a prejuízos que, às vezes, podem ser exorbitantes.



Como se proteger do golpe via e-mail?

Como o golpe via e-mail normalmente parece ser algo genuíno, ou seja, parece que realmente é a empresa que está solicitando tais informações, algumas pessoas podem ter dificuldade para detectar o caso e conseguir se proteger.

Entretanto, de antemão podemos dar uma dica que faz toda a diferença: nunca, em hipótese alguma, passe os dados do seu cartão ou das suas contas pessoais por e-mail para alguém que precisa “confirmar” algo.

Nenhuma empresa séria irá solicitar esse tipo de dado via e-mail para os seus clientes. Se no seu caso alguém estiver fazendo essa solicitação, desconfie, mesmo se o e-mail parecer genuíno e tiver detalhes semelhantes ao de um e-mail que seria enviado pelos canais oficiais da empresa.

Lembre-se, não faz sentido uma empresa séria solicitar senha de acesso ou dados que possam expor algo pessoal seu, como o valor que você tem na sua conta bancária ou dar acesso ao uso do seu cartão de crédito.

Além disso, fique atento à urgência desse tipo de e-mail, pois normalmente os golpistas criam pressões nas vítimas, dizendo que se elas não responderem logo, perderão tudo que têm ou deixarão de receber um valor interessante.

Por fim, observe a organização do e-mail, a fim de verificar se encontra inconsistências, erros de português ou outros detalhes nesse sentido. Pois tudo isso também pode dar pistas de que se trata de um golpe via e-mail.

Proteja-se com atenção!