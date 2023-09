Golpistas do PIX deixam brasileiros assustados; Veja quantos já caíram em golpes

Um estudo recente realizado pela fintech de proteção financeira Silverguard revelou que a segurança no uso do PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, está sob séria ameaça. De acordo com os resultados divulgados nesta terça-feira (5), quatro em cada dez brasileiros já foram vítimas de tentativas de fraude ao utilizarem o PIX. Além disso, alarmantes 22% dessas vítimas caíram efetivamente em golpes e sofreram prejuízos financeiros.

Os dados alarmantes indicam uma crescente preocupação em relação à segurança das transações realizadas por meio do PIX, que se tornou amplamente popular desde seu lançamento. O estudo também destaca que 78% das vítimas sofreram golpes repetidamente, evidenciando a persistência dos criminosos nessa modalidade de fraude.

A pesquisa da Silverguard foi conduzida por meio de um questionário online, envolvendo 1.910 participantes, durante os meses de junho e julho de 2023. Além disso, os dados do Banco Central e cerca de 5 mil denúncias de usuários sobre golpes envolvendo o PIX, coletadas entre maio e julho de 2023, foram analisados para embasar as conclusões do estudo.

Segurança do sistema de pagamentos

Apesar dos casos de golpes do PIX, o Banco Central reiterou, durante esta semana, sua confiança na segurança do sistema. A autarquia enfatiza que a taxa de fraudes relacionadas ao sistema de pagamentos representou apenas 0,007% das transações realizadas no período entre dezembro de 2021 e junho de 2023.

De acordo com informações disponibilizadas pelo BC, todas as transações realizadas por meio do PIX são completamente rastreáveis. Esse recurso possibilita a pronta identificação das contas que recebem recursos provenientes de atividades fraudulentas, golpes ou crimes, permitindo uma ação mais efetiva das autoridades policiais e do sistema judiciário. No site da autarquia é possível obter mais informações sobre os mecanismos de segurança do PIX.

Precauções ao utilizar o PIX

O PIX, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, oferece uma alternativa conveniente e rápida para transferências de dinheiro, pagamentos e outras transações financeiras. No entanto, a crescente utilização do sistema também atraiu a atenção de fraudadores que buscam explorar possíveis vulnerabilidades.



Diante dessas constatações, especialistas recomendam que os usuários adotem medidas adicionais de segurança ao utilizar o PIX, como verificar atentamente os dados do destinatário antes de realizar uma transação e habilitar a autenticação de dois fatores sempre que possível. Veja algumas dicas para que as transferências pelo sistema de pagamentos sejam totalmente seguras:

Não compartilhar informações pessoais: Evitar o compartilhamento de informações sensíveis, como CPF, número de cartão de crédito ou senhas, por meio de mensagens de texto, e-mails ou ligações telefônicas, é fundamental. Esses detalhes não são necessários para uma transferência.

Uso da autenticação de dois fatores (2FA): Sempre que possível, a autenticação de dois fatores (2FA) deve ser habilitada para o acesso à conta bancária ou aplicativo de pagamento, adicionando uma camada extra de segurança.

Atenção a links e códigos QR desconhecidos: É aconselhável evitar escanear códigos QR ou clicar em links de fontes desconhecidas, pois golpistas podem criar códigos QR falsos ou links maliciosos.

Em caso de suspeitas de atividades fraudulentas ou transações não autorizadas no PIX, é recomendado entrar em contato com o banco imediatamente para relatar o problema. A conscientização e a adoção de medidas de segurança são fundamentais para proteger as finanças e informações pessoais.