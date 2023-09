O Google Maps apresenta novo visual e está testando cores que se parecem muito com o Apple Maps. Então, a tonalidade do fundo do mapa mudará e as comparações estão partindo de diversos usuários.

A empresa optou por um azul mais claro do que era antes para a água. Além disso, tem uns tons de verde, muito similar ao que é usado no Apple Maps. Portanto, se você mora próximo a um oceano, lago, ou rio ou está buscando um lugar nestas regiões, perceberá a diferença rapidamente.

Google Maps apresenta novo visual: outras mudanças

Outra diferença que a empresa está fazendo é o uso de um verde mais escuro, com uma mistura de azul, para as áreas naturais, por exemplo, parques e florestas. Bem como, as estradas estão cinzas e não mais brancas, o que faz com que ganhem mais destaque.

Já as rodovias, estão em uma tonalidade de cinza mais escuro e não mais amarelo, o que também faz com que os usuários comparem o Google Maps com o layout usado pela Apple.

O Google Maps apresenta novo visual e os tons amarelo/bege ainda estão em uso. Assim, a empresa dedicou a cor para as áreas mais movimentadas. Por fim, o tema escuro não apresenta grandes mudanças e segue ainda mais escuro que o aplicativo da concorrência.

Destaque para as informações mais importantes

Com as mudanças realizadas na interface do aplicativo, as instruções em tom verde mais escuro estão sendo usadas para destacar as informações mais importantes e cumpre muito bem o objetivo.

Vale destacar que a maioria dos ajustes de cores e tonalidades não são drásticas, mas, ainda sim, parece que muita coisa mudou no Google Maps e ele está bem diferente do que antes. Inclusive, a atualização para água nas estradas atrai mais comparações com o Apple Maps e impactará de forma visível os usuários.



O Google Maps apresenta novo visual e tem uma barra inferior curta de material 3, sem cor dinâmica. Portanto, mesmo com o lançamento alguns usuários ainda relatam que não tem esse recurso à disposição.

Google Maps apresenta novo visual e tecnologia de assistente de voz

Não é apenas o visual que foi alterado no Google Maps, o aplicativo também está mudando a experiência do usuário com atualizações de voz, por meio da tecnologia do Google Assistente.

Essa nova entrada substitui os serviços de fala, que era um componente comum para os aplicativos Android. Mas, essa função está com os recursos e interfaces desatualizados para as necessidades dos usuários.

Além da novidade que o Google Maps apresenta novo visual, a mudança com a nova entrada de voz também chama a atenção dos usuários. Assim, quando você aciona pela primeira vez, uma interface indica que existem maneiras mais rápidas de pesquisar no aplicativo.

A nova interface aparece em um cartão que ocupa mais da tela. Aliás, oferece atalhos que ajudam na busca de locais como postos de gasolina, restaurantes e hotéis. Além disso, a pesquisa é muito mais rápida do que o modelo anterior.

Google Maps pode ser usado junto ao Android Auto

Para finalizar as novidades relacionadas ao Google Maps, o aplicativo agora pode ser aberto enquanto o Android Auto está em uso. Isso não era possível anteriormente e causava uma grande frustração no público.

Não dá para negar que a versão do Android Auto é muito mais limitada em comparação ao Google Maps. Afinal, o aplicativo mostra dados com mais detalhes, além de permitir personalização e criação de atalhos.

Ainda não são todos os usuários que conseguem usar o Android Auto junto com o Google Maps, mas já há comentários na internet que foi possível. Portanto, mantenha os aplicativos atualizados para que garanta ter todas as funcionalidades disponíveis.

Google Maps apresenta novo visual e agrada os usuários

O Google Maps apresenta novo visual e a recepção dos usuários foi muito positiva, mesmo com as grandes comparações com o Apple Maps. Porém, a intenção de fazer com que as informações fiquem mais visíveis foi atendida.

Hoje em dia ele é um dos aplicativos mais usados para quem busca um GPS. Portanto, seja qual for seu destino ou país em que esteja, o Maps é um grande companheiro e pode ajudá-lo a encontrar o caminho certo.

É essencial sempre atualizar o aplicativo para garantir os mapas mais recentes e dados atualizados para que mantenha uma viagem ainda mais tranquila.