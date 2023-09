governador confirma edital com 55 vagas

O concurso Adema ( Administração Estadual do Meio Ambiente) em Sergipe vai sair em breve. Segundo esclarecimentos serão 55 vagas.

Na última terça-feira, 26 de setembro, durante a cerimônia de posse do novo presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema SE), George Trindade, o governador Fábio Mitidieri fez um importante anúncio que certamente despertou o interesse dos concurseiros.

Sobre o concurso Adema

Durante o evento, o governador confirmou o lançamento iminente do edital para o concurso Adema SE.

A posse de George Trindade, que agora assume a presidência da Adema SE, marcou um novo ciclo na gestão ambiental do estado de Sergipe.

Durante seu discurso, o governador não apenas anunciou o concurso, mas também fez questão de elogiar a atuação notável da diretora-técnica da autarquia, Lucimara Passos, que assumiu interinamente o cargo anteriormente.

Além disso, Fábio Mitidieri enfatizou sua confiança no time da Adema SE, indicando a importância desse órgão na preservação e gestão do meio ambiente no estado.

Sobre o assunto do concurso Adema , o governador destacou:

“Confio nessa equipe! Nosso olhar também está voltado para esse órgão. Lançaremos edital para o concurso, visando fortalecer ainda mais esta instituição tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Saibam que vocês têm um governador preocupado com a restauração para que a Adema seja um órgão parceiro da sustentabilidade”.



Você também pode gostar:

A previsão é de que o concurso com 55 vagas saia ainda este ano.

Projeto básico do concurso Adema

A expectativa pelo tão aguardado concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema SE) segue firme, conforme informações recentes divulgadas.

Em maio, o gerente geral de concursos da Secretaria de Administração, Sidney Rocha, revelou que a Adema SE estava entre os cinco concursos cujo processo licitatório para a escolha da banca já havia sido iniciado.

Embora ainda não haja um prazo definido para a escolha da banca ou a data exata para a publicação do edital, a expectativa é que o documento seja lançado ainda este ano.

A comissão encarregada do concurso já está formada e tem diversas atribuições, incluindo a elaboração do edital de abertura, o acompanhamento das inscrições, a supervisão da aplicação das provas e a condução de todas as etapas necessárias para a publicação do resultado final e homologação do concurso.

A autorização para a realização do concurso da Adema SE foi concedida em setembro de 2022, e o certame contemplará um total de 55 vagas, divididas entre os cargos de técnico ambiental, de nível médio, com 20 vagas, e analista ambiental, de nível superior, com 35 oportunidades.

Outros concursos previstos

Está chegando mais um concurso Secretaria da Fazenda. Os salários são atrativos, portanto, os aprovados receberão salários de R$ 15 mil.

As chances são da SEFA-PA ( Secretaria da Fazenda do Pará). Novo concurso Secretaria da Fazenda A Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa PA) tem planos de realizar um novo concurso público em 2024, conforme anunciado pelo secretário da Fazenda, René de Oliveira, durante uma reunião com representantes do Sindifisco Pará no dia 26 de setembro. Embora a quantidade exata de vagas ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é que o concurso contemple pelo menos dois cargos que exigem nível superior de escolaridade. Sendo estes: auditor fiscal

fiscal de receitas estaduais Sobre salários, os valores dependem de cada cargo. De acordo com o último concurso Secretaria da Fazenda realizado em 2022 para a carreira de auditor fiscal na Sefa PA, a remuneração inicial foi de R$ 15.076,58. Já para o cargo de fiscal, o vencimento inicial foi de R$ 11.910,51. Como foi o último concurso Secretaria da Fazenda No último concurso da Sefa PA, realizado em 2022, foram disponibilizadas um total de 200 vagas, das quais 48 eram destinadas à contratação imediata e 152 para a formação de cadastro reserva. A banca organizadora responsável pelo processo seletivo foi a Fadesp. Dentro desse quantitativo, 150 vagas foram direcionadas ao cargo de auditor fiscal de receitas estaduais, compreendendo 38 oportunidades imediatas e 112 para cadastro reserva. As restantes 50 vagas foram destinadas ao cargo de fiscal de receitas estaduais, sendo que dez delas eram para contratação imediata e 40 para cadastro reserva. As provas objetivas do concurso Secretaria da Fazenda aplicadas consistiram em um total de 180 questões, divididas da seguinte maneira: Conhecimentos Gerais: 100 questões.

Conhecimentos Específicos: 80 questões. Para auditor, as disciplinas cobradas foram: Português

Matemática Financeira/Estatística

Administração e Ética na Gestão Pública

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Penal

Direito Constitucional

TI Os conhecimentos específicos do concurso Secretaria da Fazenda foram sobre as seguintes disciplinas: Direito Tributário

Legislação Tributária do Pará

Auditoria

Economia As disciplinas de fiscal foram: Português

Matemática Financeira/Estatística

Administração e Ética na Gestão Pública

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Penal

TI

Direito Tributário

Legislação Tributária do Pará

Contabilidade Geral

Economia

Direito Constitucional