Governador do Novo México defende suspensão do porte de armas em Albuquerque

A governadora do Novo México proibiu temporariamente os cidadãos de Albuquerque de portarem armas em público – isto depois de um aumento nos tiroteios – e defendeu a sua controversa decisão em vídeo.

Governo Michelle Lujan Grisham tomou a medida na sexta-feira, emitindo uma ordem para suspender o porte aberto e oculto de armas de fogo nesta cidade especificamente – por um total de 30 dias – após citar uma emergência de saúde pública relacionada ao número de incidentes de violência armada nos últimos tempos.

A história que quebrou as costas do camelo… a morte a tiros de um menino de 11 anos chamado Froylan Villegas na quarta-feira – que foi morto depois de sair de um parque com sua família, o que a polícia agora diz ter sido causado por um caso de violência no trânsito. Ele foi pego no fogo cruzado.

Por mais trágico que seja, muitos estão indignados… chamando a ordem do Governador de uma violação flagrante da Constituição. Ela discorda disso – explicando à imprensa na sexta-feira porque sentia que tinha o poder unilateral nesta questão… notando que nem todos os direitos constitucionais são absolutos.

Veja como ela explica isso… Gov. Lujan Grisham diz que tem o dever de proteger o povo do seu estado e, se a violência armada começar a representar um grave problema de saúde pública, ela diz que tem o direito e o poder de fazer o que for necessário para estancar a hemorragia.

Vale a pena notar que NM é um estado de porte aberto em geral – o que significa que as pessoas podem andar por aí com pistolas no coldre na maioria das áreas públicas… é por isso que está irritando muitas pessoas.

No que diz respeito às repercussões que as pessoas enfrentam durante esta proibição de um mês… não é tão grave assim – elas equivalem a penalidades civis e uma multa de até US$ 5.000. Então veremos quem ajuda ou não.