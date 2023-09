Governo acaba de publicar Portaria com CORTES no AUXÍLIO GÁS

As famílias beneficiárias do Auxílio Gás acabam de ser atingidas por uma nova medida. O governo federal divulgou uma nova portaria hoje(27) que anuncia cortes significativos no Auxílio Gás. Essa ação tem o potencial de afetar milhões de brasileiros que dependem dessa assistência.

Contextualização do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é um benefício social destinado a famílias de baixa renda. Ele foi criado com o objetivo de auxiliar no acesso a gás de cozinha, um recurso básico para a alimentação e sobrevivência destas famílias. O corte nesse benefício pode, portanto, ter repercussões sérias na vida destas pessoas.

Detalhes da Portaria

A Portaria recentemente publicada pelo governo estabelece limites para a inclusão de beneficiários unipessoais no Auxílio Gás. Essa medida já havia sido adotada anteriormente no Programa Bolsa Família e agora foi estendida ao Auxílio Gás.

Impacto nos Municípios

Com a nova regra, se o percentual de lares unipessoais recebendo o Auxílio Gás no município for igual ou superior a 16% do total de famílias beneficiárias, não serão incluídas novas famílias unipessoais no programa até que a cobertura esteja adequada. Essa medida irá impactar diretamente os municípios que já alcançaram ou superaram esse limite de 16%.

Objetivo da Medida

O objetivo principal dessa medida é evitar concessões indevidas e garantir a continuidade do ingresso das famílias que mais precisam. O governo afirma que essa ação é necessária para manter o equilíbrio fiscal e garantir a sustentabilidade do Auxílio Gás a longo prazo.



Exceções à Regra

É importante ressaltar que o limite estabelecido pela portaria não afeta o ingresso dos públicos mais vulneráveis. Pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, catadores de material reciclável e libertos de situação análoga à de trabalho escravo não serão impactados por essa medida.

Revisão da Taxa

A taxa de 16% foi definida com base na estatística oficial mais recente. No entanto, a portaria prevê que essa taxa será submetida à revisão e regionalização por meio de norma complementar. Isso significa que o limite de abrangência nacional poderá ser ajustado de acordo com a realidade de cada município.

Reações à Medida

A medida do governo tem gerado diversas reações. Enquanto algumas pessoas acreditam que o corte é necessário para manter a sustentabilidade do Auxílio Gás, outras argumentam que a medida irá agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade de muitas famílias brasileiras.

A Portaria que estabelece cortes no Auxílio Gás representa mais um desafio para as famílias brasileiras de baixa renda. A medida, que visa evitar concessões indevidas e garantir a continuidade do benefício, pode acabar agravando a situação de vulnerabilidade de muitas pessoas. Assim, é essencial que o governo e a sociedade estejam atentos às repercussões dessa ação e busquem alternativas para minimizar o impacto sobre as famílias mais vulneráveis.