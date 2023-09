Governo ALERTA que Carteira de Identidade Digital será obrigatória a partir de novembro

A partir de novembro, o Governo brasileiro tornará obrigatória a utilização da Carteira de Identidade Digital em todo o país. Essa nova medida visa promover maior segurança e praticidade para os cidadãos, substituindo o antigo modelo de identificação em papel. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar em detalhes o que é a Carteira de Identidade Digital, como ela funciona e quais são os benefícios dessa nova forma de identificação.

O que é a Carteira de Identidade Digital?

A Carteira de Identidade Digital, também conhecida como CIN, é um documento de identificação que utiliza a tecnologia digital para reunir todas as informações pessoais do cidadão em um único lugar. Ela substitui o modelo tradicional de RG em papel, trazendo mais praticidade e segurança para o dia a dia.

Como funciona a Carteira de Identidade Digital?

A nova Carteira de Identidade Digital funciona por meio de um aplicativo chamado Meu Gov.br, disponível para download em smartphones. Esse aplicativo permite que o cidadão tenha acesso rápido e fácil às suas informações pessoais, como nome, CPF, foto, data de nascimento e número de identificação.

Além disso, a Carteira de Identidade Digital possui um QR Code seguro, que pode ser utilizado para realizar autenticações em diversos serviços públicos e privados. Essa tecnologia garante a integridade e autenticidade das informações, trazendo mais confiança e segurança para o seu uso.

Benefícios da Carteira de Identidade Digital

A adoção da Carteira de Identidade Digital traz diversos benefícios para os cidadãos brasileiros. Confira alguns deles:

Praticidade



Com a Carteira de Identidade Digital, não será mais necessário carregar o documento físico em todos os lugares. Basta ter o aplicativo instalado no seu smartphone e você terá acesso rápido e fácil a todas as suas informações.

Segurança

A Carteira de Identidade Digital utiliza tecnologias avançadas para garantir a segurança das informações pessoais do cidadão. O QR Code seguro e a autenticação digital são mecanismos que dificultam fraudes e garantem a autenticidade dos dados.

Agilidade nos serviços públicos

Com a Carteira de Identidade Digital, será possível realizar diversos serviços públicos de forma online e simplificada. Desde o acesso a benefícios sociais até a obtenção de documentos, como a CNH, tudo poderá ser feito de maneira ágil e prática.

Sustentabilidade

A substituição do documento físico pelo formato digital contribui para a sustentabilidade, reduzindo o consumo de papel e os impactos ambientais relacionados à produção e descarte dos documentos tradicionais.

Como solicitar a Carteira de Identidade Digital?

A solicitação da Carteira de Identidade Digital é feita de forma simples e rápida. Basta baixar o aplicativo Meu Gov.br em seu smartphone e seguir as instruções para o cadastro. Será necessário informar alguns dados pessoais e tirar uma foto para a validação biométrica.

Após o cadastro, você receberá um código de ativação que deverá ser inserido no aplicativo para a confirmação do seu perfil. Feito isso, a sua Carteira de Identidade Digital estará pronta para ser utilizada.

Prazos e obrigatoriedade

A partir de 6 de novembro de 2023, a Carteira de Identidade Digital será obrigatória em todo o território nacional. Todos os órgãos emissores serão obrigados a adotar os novos padrões da identificação. Portanto, é importante realizar o cadastro o quanto antes para evitar transtornos e garantir a sua Carteira de Identidade Digital dentro do prazo estabelecido.

Benefícios para os cidadãos

A Carteira de Identidade Digital traz uma série de benefícios para os cidadãos brasileiros, como praticidade, segurança, agilidade nos serviços públicos e sustentabilidade. Através do aplicativo Meu Gov.br, é possível ter acesso rápido e fácil às suas informações pessoais, substituindo o documento físico pelo formato digital.

Não deixe de solicitar a sua Carteira de Identidade Digital o quanto antes e aproveite todos os benefícios que essa nova forma de identificação oferece.