Governo anuncia pacote do PAC para prevenir desastres naturais e valor impressiona

Dias depois da passagem de um ciclone deixar dezenas de mortos e milhares de desalojados e desabrigados no Rio Grande do Sul, o governo federal começou a anunciar uma série de medidas emergenciais e de prevenção para desastres naturais. Uma dessas medidas tem relação direta com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

No último sábado (9), o governo federal anunciou que vai destinar R$ 14,9 bilhões dentro do sistema deste programa para a prevenção de desastres naturais em todo o Brasil. A ideia é começar a tomar medidas que possam atenuar os efeitos de eventos como o que ocorreu no Rio Grande do Sul.

A informação da liberação do dinheiro para este fim foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), ainda na tarde do último sábado (9). De acordo com ele, o volume de recursos já está oficializado.

Como vai funcionar

Segundo Dias, a ideia do governo federal é atuar junto aos governos dos estados para encontrar a melhor maneira para realizar a alocação deste recurso. Um governador, por exemplo, poderá pedir esta ajuda para um projeto de contenção de encostas.

“Para evitar danos tão grandes como aconteceram em desastres como esse”, declarou o ministro Wellington Dias. Ele está na comitiva do governo federal que está visitando o estado do Rio Grande do Sul nesta semana.

Além de Dias, também estão no Rio Grande do Sul os seguintes ministros:

José Múcio, Ministro da Defesa;

Nísia Trindade, Ministra da Saúde;

Waldez Góes, Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;

Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República;

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Jader Filho, Ministro das Cidades.

“Estamos empenhados em prestar todo apoio necessário neste momento. Seja com alimentação, abrigo, psicólogos e toda assistência social necessária”.



Você também pode gostar:

“[Vamos] também apresentar um plano para que possamos integrar esforços do governo nacional, juntamente com os governos estaduais, dos municípios, com a sociedade, para que possamos soerguer do social e o econômico aquela importante região do Brasil”, disse Dias.

Além do PAC

Ainda neste domingo (10), o governo federal também anunciou uma série de outras medidas emergenciais para tentar atenuar a situação dos brasileiros que já foram atingidos pelo ciclone na última semana. De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ao todo R$ 741 milhões estão sendo destinados ao estado pelo governo federal.

Estes recursos envolvem tanto as atividades de busca e salvamento, como também o recebimento de estruturas e de reconstrução de cidades que foram fortemente atingidas pelo desastre.

Na última sexta-feira (8), o governo anunciou um repasse para que as prefeituras consigam pagar uma bolsa de R$ 800 por pessoa atingida pelo ciclone.

Desastre no Rio Grande do Sul

De acordo com a contagem mais recente, o Rio Grande do Sul já soma 43 mortos em decorrência do ciclone que atingiu o estado na última. O número de desalojados e de desabrigados também vem aumentando. Os dados foram divulgados recentemente pela Defesa Civil.

“Foi incluído no novo PAC pelo presidente Lula o Programa de Prevenção a Desastres. Infelizmente, com as mudanças climáticas, esses desastres começam a ser mais frequentes. Nós incluímos, por exemplo, a contenção de encostas e a dragagem dos rios. Até conversei com o governador Eduardo Leite e nós atuaremos na recomposição das matas ciliares do Rio Taquari”, comentou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), no município de Lajeado, uma das cidades atingidas no Vale do Taquari.

O novo PAC

A nova versão do PAC foi lançada ainda no último mês de agosto pelo governo federal. Desta vez, a expectativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos as unidades da federação até o final do seu mandato. O dinheiro será liberado pela União, por empresas estatais e também por empresas privadas.