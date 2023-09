governo aprova concurso com EXCELENTES SALÁRIOS

O Governo Federal anunciou uma excelente notícia para os concurseiros de plantão: a realização do primeiro Concurso Unificado Nacional. Essa nova modalidade de concurso público vai oferecer aproximadamente 8 mil vagas em diversos órgãos federais, representando uma grande oportunidade de emprego para os brasileiros. Neste artigo, vamos detalhar as informações divulgadas sobre essa seleção inédita e os benefícios que ela trará para os candidatos.

A Confirmação do Concurso Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi responsável por confirmar a realização do Concurso Unificado Nacional, destacando que o Governo Federal autorizou a abertura de mais de 8 mil vagas para concursos públicos em 2023. Essas vagas serão distribuídas entre cerca de 60 órgãos e carreiras da administração pública federal, abrangendo diferentes áreas de atuação.

De acordo com o MGI, essa é uma oportunidade muito interessante para a população brasileira, que terá a chance de ingressar no serviço público federal e desfrutar de salários atrativos e benefícios. A realização do concurso unificado busca otimizar o processo seletivo e facilitar a vida dos candidatos, que poderão concorrer a vagas em múltiplos órgãos com uma única inscrição.

Etapas do Concurso

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) já está se dedicando ao planejamento do processo seletivo do Concurso Unificado Nacional. A expectativa é que as provas sejam aplicadas em 180 municípios, distribuídos da seguinte forma:

50 municípios no Nordeste;

49 municípios no Sudeste;

39 municípios no Norte;

23 municípios no Sul;

18 municípios no Centro-Oeste.

Os candidatos passarão por duas etapas de provas. A primeira etapa será composta por provas objetivas, com uma matriz comum a todos os candidatos. Já a segunda etapa envolverá provas específicas e dissertativas, agrupadas por blocos temáticos.

Cada área de atuação terá suas próprias provas específicas, de acordo com o órgão escolhido pelo candidato. Além disso, os cursos de formação, obrigatórios para algumas carreiras, estão previstos para ocorrer entre junho e julho do próximo ano.



Cronograma e Divulgação dos Resultados

O edital do Concurso Unificado Nacional tem previsão de ser publicado até dezembro deste ano, e as provas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2024. A lista com os aprovados deverá ser divulgada até o final de abril de 2024, para que os candidatos aprovados possam ser convocados para ocupar as vagas disponíveis.

É importante ressaltar que os órgãos federais têm a liberdade de aderir ou não ao concurso unificado. A adesão deve ser feita até o dia 29 de setembro. O MGI já dividiu o processo seletivo em áreas e informou o número total de vagas em cada uma, conforme tabela abaixo:

Área de Atuação Número de Vagas Politicas Sociais, Justiça e Saúde 1.470 Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação 1.194 Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário 1.040 Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação 1.015 Trabalho e Previdência 940 Dados, Tecnologia e Informação Pública 895 Nível Intermediário 692 Administração e Finanças Públicas 580

O Cronograma do Concurso Nacional Unificado

O cronograma do Concurso Nacional Unificado ainda está em fase de previsão. Os ministérios, fundações e autarquias terão até o fim de setembro para assinar o termo de adesão. Com a confirmação da participação desses órgãos, o governo federal publicará o edital, que está previsto para ser divulgado em dezembro.

Inicialmente, a prova estava programada para o fim de fevereiro de 2024, mas a coordenação já admite que é provável que a data seja adiada para março. Essa alteração no cronograma é necessária para garantir que todos os preparativos e logística estejam devidamente organizados.