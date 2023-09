Governo APROVA NOVO AUXÍLIO de R$1320 MENSAL para quem tem Renda Inferior a 5 Salários Mínimos!

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda(18) um projeto de lei que prevê um nova auxílio financeiro para famílias de baixa renda. Este projeto é uma esperança para milhares de pessoas que lutam para sobreviver em tempos difíceis.

O Projeto de Lei que libera Novo Auxílio

A proposta legislativa, referida como Projeto de Lei 5180/20, visa oferecer suporte financeiro, em até cinco parcelas no valor máximo de um salário mínimo (R$ 1.320) cada, a famílias com renda de até cinco salários mínimos afetadas por desastres ou seca.

O deputado Alceu Moreira (MDB-RS), responsável pela elaboração do substitutivo para o projeto, ressaltou a importância desse Novo Auxílio. Segundo ele, esta proposta será um passo significativo no apoio aos agricultores familiares, cuja subsistência é frequentemente ameaçada por períodos de estiagem.

Contexto do Projeto

A proposta original do projeto, do ex-deputado Celso Maldaner, previa ajuda aos agricultores familiares atingidos por secas, com até três parcelas de um salário mínimo cada. “A ideia é assegurar ao pequeno produtor o sustento da família, de forma digna, quando for impedido de exercer a principal atividade econômica”, comentou.

Este projeto de lei é uma extensão da Lei 10.954/04, que criou um auxílio emergencial para a população dos municípios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência.

Regulamentação e Implementação

De acordo com o texto do projeto, o benefício deverá ser regulamentado em portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir de normas elaboradas por um comitê gestor. Os recursos para os pagamentos sairão do orçamento do ministério.



Alceu Moreira destacou o impacto deste novo auxílio no Brasil.

“Estaremos não apenas protegendo essas famílias, mas também contribuindo para a segurança alimentar das comunidades locais”, ressaltou.

Tramitação do Projeto

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovado em todas as comissões, o projeto será enviado para a sanção presidencial.

Este projeto de lei é uma luz no fim do túnel para as famílias de baixa renda que lutam para sobreviver em meio a desastres naturais. A Câmara dos Deputados está desempenhando um papel crucial na salvaguarda dos direitos destas famílias, oferecendo-lhes um novo auxílio para superar os desafios financeiros.

A aprovação deste projeto não apenas ajudará as famílias necessitadas, mas também contribuirá para a segurança alimentar das comunidades locais. É um passo significativo no sentido de garantir que ninguém seja deixado para trás em tempos de crise.

