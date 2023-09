Governo autoriza contratação da banca para ESTE Concurso dos Bombeiros com quase 700 vagas

Mais um concurso dos Bombeiros chegando. Com a contratação da banca, o certame torna-se iminente, isto é, pode sair em breve.

O certame será realizado em Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra informou, por meio de suas redes sociais nesta sexta-feira, 29 de setembro, que deu autorização para a contratação da empresa responsável pela organização do concurso.

Entretanto, o nome da empresa ainda não foi divulgado. Além disso, a governadora reiterou a intenção de realizar as provas em janeiro, conforme já havia anunciado durante o evento “Ouvir para Mudar” no último dia 23. Portanto, é esperado que o edital seja publicado até dezembro.

O concurso dos Bombeiros em Pernambuco oferecerá um total de 660 vagas, distribuídas da seguinte forma: 600 vagas para praças e 60 vagas para oficiais.

Os interessados precisam se atentar nestes requisitos.

Para se candidatar ao cargo de praça no concurso dos Bombeiros em Pernambuco, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Quanto aos interessados em se tornar oficiais, é imprescindível

A remuneração inicial para essa carreira é de R$ 8.756,58.

O último concurso realizado pelos Bombeiros em Pernambuco ocorreu no ano de 2017, quando foram disponibilizadas 300 vagas para a função de soldados. Naquela ocasião, a banca organizadora responsável pelo certame foi a Universidade Federal de Pernambuco.

O processo seletivo foi dividido em quatro etapas distintas:

A etapa das provas objetivas consistiu em 80 questões, abordando os seguintes conteúdos:

Mais um concurso Bombeiros foi anunciado. Ao todo serão 329 vagas com ótimos salários aos aprovados. As oportunidades são para soldado e oficial,

Vale lembrar que as chances são para MG- Minas Gerais. O anúncio aconteceu na última terça-feira, 26 de setembro, pelo comandante-geral da corporação, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, no 8º Encontro Nacional de Bombeiras do Brasil. (ENBOM).

Sobre o concurso Bombeiros

Serão 329 vagas divididas do seguinte modo:

soldado combatente – 303 vagas

oficial – 21 vagas

oficial na área de saúde – 5 vagas

O comandante anunciou que, pela primeira vez, a seleção para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais será realizada de forma ampla, sem a distribuição prévia de vagas por gênero.

Para concorrer a todos os cargos disponíveis, é necessário ter concluído o ensino médio, ter idade entre 18 e 30 anos, medir no mínimo 1,60m de altura e possuir carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

Os candidatos a soldados podem contar com uma remuneração inicial de R$ 4.360,83, enquanto os oficiais terão um salário inicial de R$ 7.175,30.

Este novo formato de seleção representa um marco importante na busca por igualdade de oportunidades no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Quando foi o último concurso Bombeiros

No último concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que ocorreu em 2022, foram disponibilizadas um total de 328 vagas, distribuídas da seguinte forma: 324 vagas para soldados, 21 para oficiais e 40 para soldados especialistas. O processo seletivo foi organizado pela banca IBGP.

O concurso envolveu diversas etapas de avaliação, que incluíram: