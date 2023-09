Governo bate o martelo e regulamenta portabilidade do vale-refeição

O governo brasileiro anunciou uma importante medida para facilitar a vida dos trabalhadores: a regulamentação da portabilidade do vale-alimentação e vale-refeição. Por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 31 de janeiro, agora é possível transferir os valores creditados em um cartão alimentação para outro, mesmo que sejam de bandeiras diferentes.

Essa medida visa proporcionar mais liberdade de escolha aos trabalhadores, permitindo que eles optem pelas operadoras de benefícios que preferirem, independentemente da empresa contratada pelo seu empregador.

Como funciona a portabilidade

De acordo com o decreto, a transferência de recursos agora é de responsabilidade das instituições responsáveis pela conta de pagamento. Essa transferência pode ser solicitada de forma gratuita pelo trabalhador e deve abranger o saldo e todos os valores a serem creditados na conta de pagamento. Além disso, a portabilidade pode ser cancelada a qualquer momento pelo próprio trabalhador.

É importante ressaltar que a transferência só pode ocorrer entre instituições de pagamento que tenham a mesma natureza e que operem com o mesmo tipo de produto. Isso significa que não é possível transferir o saldo de um cartão alimentação para um cartão de crédito, por exemplo.

A portabilidade se restringe apenas a instituições que atuam com o pagamento de benefícios alimentícios.

Benefícios para os trabalhadores

A regulamentação da portabilidade traz diversos benefícios para os trabalhadores brasileiros. A partir de agora, eles têm a liberdade de escolher a operadora do vale-alimentação ou vale-refeição que preferirem, sem precisar ficar presos à empresa contratada pelo empregador. Isso significa que os trabalhadores podem buscar opções que ofereçam melhores benefícios, taxas e serviços que atendam às suas necessidades.

Além disso, a possibilidade de transferência entre cartões de bandeiras diferentes facilita ainda mais a vida dos trabalhadores. Antes, caso a empresa contratada pelo empregador não oferecesse opções adequadas, o trabalhador ficava limitado a utilizar apenas o cartão disponibilizado pela empresa.



Agora, com a portabilidade, eles podem migrar para uma instituição que ofereça um serviço mais adequado.

Proibição de programas de recompensa

O decreto publicado pelo governo também proíbe programas de recompensa que envolvam operações de cashback em transações relacionadas ao serviço de pagamento de alimentação por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O cashback é uma prática comum em várias áreas do comércio, na qual o consumidor recebe de volta parte do valor pago ao adquirir um produto. No entanto, com a regulamentação da portabilidade, o governo entendeu que essa prática não deve ser aplicada em benefícios alimentícios.

Essa proibição tem como objetivo garantir que os recursos destinados à alimentação dos trabalhadores sejam utilizados exclusivamente para esse fim. Dessa forma, evita-se que programas de recompensa possam desviar o objetivo principal do vale-alimentação e vale-refeição, que é garantir a segurança alimentar dos trabalhadores.

Programas de promoção da saúde e segurança alimentar

O governo também determinou que as empresas e instituições participantes do programa de alimentação do trabalhador disponibilizem programas destinados a promover e monitorar a saúde e aprimorar a segurança alimentar e nutricional dos trabalhadores. Essa medida tem como objetivo garantir que os recursos destinados à alimentação sejam utilizados de forma consciente e saudável, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores.

Esses programas podem incluir ações educativas sobre alimentação saudável, orientações sobre a preparação de refeições equilibradas, acompanhamento nutricional, entre outras iniciativas que visem a promoção da saúde e a melhoria da qualidade dos alimentos consumidos pelos trabalhadores.

Ademais, a regulamentação da portabilidade do vale-alimentação e vale-refeição pelo governo brasileiro é uma medida muito importante para os trabalhadores. Agora, eles têm a liberdade de escolher a operadora dos benefícios que preferirem, independentemente da empresa contratada pelo empregador.

Além disso, a proibição de programas de recompensa e a determinação de programas de promoção da saúde e segurança alimentar garantem que os recursos destinados à alimentação sejam utilizados de forma consciente e saudável.

Essa regulamentação traz mais autonomia e flexibilidade para os trabalhadores, permitindo que eles tenham mais controle sobre os benefícios que recebem. Agora, eles podem buscar opções que ofereçam os melhores serviços, taxas e benefícios que atendam às suas necessidades.

Com essa medida, o governo demonstra seu compromisso em garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.