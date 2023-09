Governo começa a pagar AUXÍLIO de R$ 600,00 para famílias brasileiras; veja se você tem direito

O Bolsa Verde, um programa governamental brasileiro destinado a apoiar financeiramente famílias de baixa renda que vivem em áreas de conservação ambiental e contribuem para a preservação da biodiversidade, foi retomado após um período de seis anos de inatividade. Este retorno é uma notícia animadora para muitas famílias que dependem dessa ajuda para sobreviver e continuar seu importante trabalho de proteção ao meio ambiente.

O Programa Bolsa Verde

O Bolsa Verde foi estabelecido no Brasil em 2011 como uma parte do programa Brasil Sem Miséria. Até 2016, o programa beneficiou cerca de 100 mil famílias em extrema pobreza, principalmente na região da Amazônia. Em 2023, o programa foi retomado, e o valor do benefício foi aumentado para R$ 600,00, que será pago trimestralmente pela Caixa Econômica Federal.

Quem pode ser beneficiado

Podem participar do programa famílias de baixa renda que vivem em áreas naturais, realizem atividades de proteção da biodiversidade e estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As áreas elegíveis incluem Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais, entre outras.

Primeiro pagamento e próximas etapas

No final de setembro de 2023, o governo federal realizou os primeiros pagamentos do programa, beneficiando 6.251 famílias. Os pagamentos serão feitos a cada três meses, totalizando cerca de R$ 3,7 milhões destinados a beneficiários que vivem em áreas de unidades de conservação florestais, reservas extrativistas, de desenvolvimento sustentável e demais áreas rurais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Importância do Programa Bolsa Verde

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou a importância de o dinheiro público entrar mais facilmente nas comunidades, circulando na economia local, aquecendo o comércio e promovendo cidadania. Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, afirmou que a retomada do Bolsa Verde significa justiça social para comunidades que preservam o meio ambiente e contribuem no combate às mudanças do clima.



Quem pode se beneficiar do Bolsa Verde?

Para ser elegível para o programa Bolsa Verde, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, possua renda per capita de até R$ 89,00 mensais e esteja em situação de extrema pobreza. Além disso, é preciso que a família viva em áreas de conservação da natureza ou que use de maneira sustentável os recursos naturais.

Como se inscrever

Para se inscrever, o Responsável Familiar (RF) deve assinar um Termo de Adesão, em que serão especificadas as atividades de conservação a serem desenvolvidas. A adesão pode ser realizada na modalidade individual, com o cadastro da família pela plataforma sougov.br na página do Bolsa Verde. Há ainda a modalidade coletiva, onde famílias beneficiárias são representadas por uma associação comunitária legalmente constituída.

Pagamento e Conta Poupança Social Digital

O pagamento será creditado pela Caixa Econômica Federal em Conta Poupança Fácil, Poupança Caixa ou Poupança Social Digital. Caso o beneficiário não tenha conta, uma Conta Poupança Social Digital será automaticamente aberta em seu nome.

Coordenação e operação do Bolsa Verde

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) é responsável pela coordenação, execução e operação do Bolsa Verde. O Comitê Gestor do programa é composto também por representantes da Casa Civil e dos ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA); Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); Fazenda; Planejamento e Orçamento.

Apoio Financeiro às Famílias

A retomada do programa Bolsa Verde é uma conquista significativa para as famílias de baixa renda que vivem em áreas naturais e contribuem para a conservação ambiental. Essa iniciativa não apenas apoia financeiramente essas famílias, mas também reconhece e valoriza seu importante trabalho de preservação da biodiversidade.

Por fim, para mais informações sobre o programa Bolsa Verde, visite o site oficial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) ou entre em contato com a Caixa Econômica Federal.