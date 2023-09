Governo confirma paralisação em setembro

Todos os meses, os beneficiários do Auxílio Gás ficam ansiosos pela liberação do benefício. Contudo, neste mês de setembro, o Governo Federal já anunciou a paralisação do programa, para tristeza dos segurados.

Em outras palavras, as pessoas que recebem o Auxílio Gás no Brasil não terão acesso a mais uma parcela em setembro. Isso pode até parecer estranho, mas existe uma explicação para essa paralisação.

Como funciona o Auxílio Gás?

Em resumo, o Auxílio-Gás surgiu em 2021 para ajudar as famílias do país que se encontravam em vulnerabilidade social e não tinham condições de comprar o botijão de gás de cozinha. Esse é um dos principais benefícios pagos pelo governo e os segurados sempre ficam atentos ao calendário de repasses do auxílio.

O benefício foi pago a milhões de pessoas desde a sua criação e continua assistindo as famílias de renda mais baixa do Brasil em 2023. A saber, o governo Lula está garantindo o repasse de 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos aos beneficiários. Assim, as famílias ficam livres de preocupação com o gás de cozinha.

Em agosto, o governo federal pagou uma parcela de R$ 108 a 5,63 milhões de pessoas inscritas no Auxílio-Gás. Os repasses aconteceram através da Caixa Econômica Federal, que realiza o pagamento de auxílios sociais e direitos trabalhistas no país.

Entretanto, neste mês de setembro, os repasses do Auxílio Gás foram interrompidos, para tristeza dos segurados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o pagamento do benefício ocorre bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Por isso que não haverá repasses em setembro.

Veja calendário do Auxílio Gás de outubro



Você também pode gostar:

Em suma, a retomada dos pagamentos do Auxílio Gás só ocorrerá em outubro. Até 2024, o governo ainda realizará outro repasse, em dezembro, seguindo a lógica dos pagamentos a cada dois meses.

Cabe salientar que o repasse das parcelas segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), nos 10 últimos dias úteis do mês. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Auxílio-Gás em outubro de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de outubro (quarta-feira);

NIS de final 2: dia 19 de outubro (quinta-feira);

NIS de final 3: dia 20 de outubro (sexta-feira);

NIS de final 4: dia 23 de outubro (segunda-feira);

NIS de final 5: dia 24 de outubro (terça-feira);

NIS de final 6: dia 25 de outubro (quarta-feira);

NIS de final 7: dia 26 de outubro (quinta-feira);

NIS de final 8: dia 27 de outubro (sexta-feira);

NIS de final 9: dia 30 de outubro (segunda-feira);

NIS de final 0: dia 31 de outubro (terça-feira).

Qual será o valor do auxílio em outubro?



A expectativa é que o valor das parcelas se mantenha no mesmo patamar dos últimos repasses, próximo de R$ 110. Confira abaixo o valor do Auxílio-Gás pago em 2023:

Fevereiro: R$ 112;

Abril: R$ 110;

Junho: R$ 109;

Agosto: R$ 108.

Em síntese, o governo analisa os dados do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A propósito, a entidade divulga o valor médio nacional que o gás de cozinha teve em cada mês, e é a partir desse dado que o governo determina o valor da parcela do benefício.

Na semana passada, o preço médio do gás de cozinha ficou em R$ 100,85 no país. Isso quer dizer que o governo poderia até mesmo reduzir significativamente o valor da parcela paga. No entanto, isso não deverá acontecer, pois as parcelas estão vindo acima do valor médio nacional desde junho.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O pagamento do Auxílio Gás se destina apenas às pessoas que atendem os seguintes requisitos:

Estar com a inscrição ativa no CadÚnico ; e

; e Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa; ou

Possuir algum membro residente do domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a lei que criou o programa social também estabeleceu que o auxílio deverá ser concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência“.

Embora muitas pessoas atendam os requisitos, nem todas recebem o auxílio. De todo modo, cabe salientar que os usuários do Bolsa Família têm preferência para receber o benefício. Contudo, nem mesmo isso não é garantia para a aprovação do Auxílio Gás. Na verdade, a única coisa que resta aos beneficiários é aguardar todos os meses para saber se terão direito ao auxílio ou não.