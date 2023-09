Governo DARÁ residências pelo Minha Casa Minha Vida NESTA região; saiba qual

O Minha Casa Minha Vida divulgou a liberação de mais de mil residências na região Nordeste, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. Muitos brasileiros ainda têm o sonho da casa própria, e esse programa de financiamento imobiliário do Governo Federal representa uma oportunidade importante para eles.

A dúvida que surge é quem poderá participar dessa nova rodada do Minha Casa Minha Vida no Nordeste e onde essas casas serão construídas. Abaixo você terá respostas a essas perguntas e os detalhes do processo de inscrição para garantir o financiamento.

Distribuição de residências no Minha Casa Minha Vida

O Minha Casa Minha Vida é considerado o programa de financiamento imobiliário mais importante do Governo Federal. Ele foi criado em 2009 durante o segundo mandato do presidente Lula.

O principal objetivo é permitir que famílias de baixa renda realizem o sonho da casa própria, com subsídios do Governo e parcerias com empresas privadas. Além disso, os empreendimentos do programa geram oportunidades de emprego na construção civil, contribuindo para a redução do desemprego no país.

Recentemente, o Governo confirmou a construção de mais de mil residências do Minha Casa Minha Vida no Nordeste, coordenadas pela Comissão Especial Para Habitação de Interesse Social (CEHIS). As inscrições já estão abertas, e a construção das casas começará em breve, com previsão de conclusão entre 2023 e 2024. Essas residências atenderão todas as faixas de participação do programa, tanto na área urbana quanto rural.

As novas regras do programa exigem que a maioria das casas seja construída na malha urbana dos municípios da região Nordeste. Assim, proporcionará aos beneficiários acesso a serviços essenciais, como saúde, educação, assistência social, segurança e transporte público.

Todas as novas casas do Minha Casa Minha Vida serão construídas em Teresina, a capital do Piauí. Ademais, o cadastro dos beneficiários será administrado pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh). O cadastro está em constante atualização, com previsão de finalização até o final do ano.

Essa iniciativa representa uma ótima oportunidade para as famílias de baixa renda no Nordeste realizarem o sonho da casa própria e melhorarem suas condições de vida.



Como se inscrever no programa?

Aqui está o passo a passo completo para se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com a faixa de renda:

Para a Faixa Urbano 1 (até 2 salários mínimos – R$ 2.640)

Faça sua inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (realizado presencialmente nas unidades de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS);

de Programas Sociais do Governo Federal (realizado presencialmente nas unidades de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS); Apresente todos os documentos solicitados para a inscrição;

Aguarde a validação do cadastro;

Informe ao atendente que deseja participar do Minha Casa Minha Vida;

Você estará elegível para participar dos sorteios da iniciativa;

Siga as orientações da equipe do programa, se for sorteado;

Forneça todos os dados solicitados;

Se estiver tudo certo, assine o contrato;

Agora você pode realizar o sonho da casa própria com o Minha Casa Minha Vida.

Para a Faixa Urbano 2 (renda mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400) e Faixa 3 (renda de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil)

Escolha o imóvel que deseja financiar;

Utilize o site oficial da Caixa para fazer uma simulação do negócio;

para fazer uma simulação do negócio; Informe todos os dados do imóvel;

Informe seus dados de renda;

Nesse momento, você poderá analisar todas as opções disponíveis de financiamento;

Escolha a alternativa que faz mais sentido para sua realidade;

Confira, com atenção, a documentação que você deve entregar à Caixa;

Entregue os documentos nas agências de atendimento do banco estatal;

Aguarde a análise da equipe;

Se o seu pedido for aceito, você poderá assinar o contrato e garantir o financiamento do imóvel.

Se ainda tiver dúvidas sobre o Minha Casa Minha Vida ou desejar mais informações sobre o programa de financiamento imobiliário, você pode acessar o site da Caixa mencionado acima. Isso fornecerá detalhes adicionais sobre o processo e os requisitos do programa.

https://www.youtube.com/watch?v=7zRbAT3LPuc&t=6s