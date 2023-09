Governo DESTE estado abre concurso com 10 mil vagas para educação

Um novo concurso para área da educação foi confirmado nessa quarta-feira, 06 de setembro. O anúncio, dado pelo próprio governador, prevê a criação de 10 mil vagas distribuídas entre professores, profissionais administrativos e de coordenação.

Confira mais detalhes a seguir.

Concurso Educação terá 10 mil vagas

O concurso será destinado para a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED SC). Ao todo, serão criadas 10 mil vagas, sendo:

8 mil vagas para professores;

2 mil vagas administrativas e de coordenação, incluindo vagas nas seguintes especialidades: assistentes da educação, assistente-técnico pedagógicos, supervisores, orientadores, bibliotecários, nutricionistas e psicólogos.

O anúncio foi dado nessa quarta-feira, 06 de setembro, pelo governador do estado, Jorginho Mello.

De acordo com o governo catarinense, esse será o maior concurso da história do estado realizado na área da educação.

A realização do certame integra as medidas adotados pelo governo estadual para valorização da carreira do servidor da educação.

Além das vagas para ampliar o quadro de funcionários, está previsto ainda o aumento gradativo do vale alimentação. A partir de novembro deste ano, o auxilio passa de R$ 12 para R$ 18. Até 2026, o governo prevê que o valor do vale alcance R$ 25.



Pelas redes sociais, o governador ainda anunciou a redução da alíquota para os servidores.

“Também estamos reduzindo significativamente a alíquota de 14% de desconto para os servidores aposentados e aumentaremos, gradualmente, o vale alimentação dos servidores estaduais em 108%”, disse.

O salário do professor catarinense, após aprovação da emenda, passou a ser de R$ 5 mil para uma jornada diária de oito horas.

Vale lembrar que o último concurso para professores em Santa Catarina aconteceu em 2018 e ofertou 5 mil vagas.

Concursos Federais autorizados somam salários acima de R$ 29 mil

Diversos editais de concursos federais também já estão autorizados e devem ser realizados ainda neste ano de 2023.

Os salários atrativos podem chegar até R$ 29 mil, dependendo do cargo.

Desde o inicio do ano o governo federal vem realizando autorizações para concursos destinados a órgãos e ministérios que apresentam um grande déficit de servidores.

Os concursos foram autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da ministra Esther Dweck.

Segundo a ministra, já existe orçamento previsto para realização dos concursos, mas serão priorizados aqueles com maior déficit de pessoal.

“Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, disse a ministra em entrevista.

Confira a seguir os editais que já estão autorizados e prestes a serem divulgados:

MPO

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) teve concurso autorizado com 100 vagas destinadas para candidatos com nível superior para o cargo de analista de planejamento e orçamento, contudo, as áreas de atuação não foram especificadas até o momento.

O último concurso realizado pelo órgão aconteceu em 2015. No governo anterior, o MPO havia sido extinto e foi retomado agora, em 2023, na atual gestão do presidente Lula.

O órgão é responsável por planejar e elaborar políticas públicas para o desenvolvimento do país, além de acompanhar o plano plurianual de investimentos, os orçamentos anuais e avaliar os financiamentos externos.

O salário inicial previsto para o cargo de analista de planejamento e orçamento é de R$ 20.924,80.

Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também terá concurso em breve. O edital já foi autorizado e contará com a oferta de 50 vagas para cargos de nível superior para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações.

A agência é responsável por regular, fiscalizar e promover o desenvolvimento do setor de telecomunicações no país.

IPEA

Outro órgão contemplado pelo pacote de concursos federais é o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Ao todo, serão 80 vagas destinadas ao preenchimento de cargos de nível superior na carreira de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

O salário inicial para o cargo é de R$ 20.924,80, podendo chegar a R$ 29.832,94.

FUNAI

O concurso FUNAI oferecerá 502 vagas, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. A banca já foi definida, mas ainda não foi divulgada.

Desse total, 152 vagas são destinadas para o cargo de nível médio “Agente em Indigenismo”, que exigirá dos candidatos a formação em nível médio completo.

A remuneração para o cargo é de R$ 5.349,07, além de benefícios como auxílio-alimentação, entre outros previstos em lei.

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde também vai realizar concurso em 2023. Ao todo, serão liberadas 220 vagas para o cargo de Tecnologista da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência e Tecnologia – C&T.

O cargo exige formação em nível superior.

A portaria com a autorização para o certame foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Clique aqui para ler o documento na íntegra.

Com a autorização oficializada, o Ministério da Saúde tem até dezembro deste ano.

As provas, por sua vez, devem ser agendadas para dois meses após a divulgação do edital, o que indica a realização até o mês de fevereiro de 2024.

Os candidatos aprovados ao cargo de Tecnologista receberão remuneração mensal inicial no valor de R$ 6.875,47.

No entanto, caso o candidato possua especialização na área, a faixa salarial para o cargo passa a valer de acordo com cada titulação, conforme consta a seguir:

Especialização: R$ 7.786,04;

Mestrado: R$ 8.648,98; e

Doutorado: R$ 10.693,09.

Além do salário mensal, o candidato aprovado ainda tem direito ao valor do auxílio alimentação de R$ 658,00.

BACEN

Outro concurso muito aguardado e que já tem aval para ser realizado é o Banco Central (BACEN). O novo certame prevê a criação de 100 vagas para o cargo de Analista que exige nível superior.

A remuneração prevista para o cargo é de R$ 20.924,79 podendo chegar, ao final da carreira, a R$ 29.832,94.

O servidor ainda tem direito a Auxílio-Alimentação de R$ 658,00, Assistência Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 e Assistência à Médica e Odontológica de R$ 283,67.

AFT

O concurso público para Auditores Fiscais do Trabalho (AFT) foi autorizado no último dia 16 de junho, conforme anúncio realizado pela ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Serão oferecidas 900 vagas para o cargo destinado a candidatos que possuam nível superior completo em qualquer área.

O salário oferecido é de R$ 21.487.

O edital deve ser publicado no prazo máximo de seis meses após a autorização concedida pelo governo, ou seja, ate dezembro deste ano.

Confira a seguir a relação completa de editais que já foram autorizados pelo governo federal:

Ministério da Agricultura e Pecuária: 440 vagas;

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 80 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 220 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50 vagas;

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): 50 vagas;

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): 100 vagas;

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): 160 vagas;

Ministério das Relações Exteriores (MRE): 100 vagas;

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): 120 vagas;

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): 100 vagas;

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT): 100 vagas;

Agência Nacional de Mineração (ANM): 24 vagas;

Ministério de Minas e Energia (MME): 30 vagas;

Analista de infraestrutura: 300 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 300 vagas;

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ): 50 vagas;

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam): 50 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 300 vagas;

Ministério de Minas e Energia (MME): 30 vagas.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);

MGI;

Banco Central do Brasil (BC);

Ministério da Fazenda (MF);

Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

De acordo com o governo federal, além desses concursos para cargos efetivos, a ministra Esther Dweck também já havia assinado portaria autorizando o IBGE a realizar processo seletivo destinado ao suprimento de 8.141 vagas de contratação temporária. Com as novas autorizações, no total, são 8.146 vagas efetivas e 8.141 temporárias.

A decisão da escolha dos órgãos que terão concursos neste ano levou em consideração, segundo o próprio governo, os seguintes parâmetros:

Tempo desde o último edital de concurso público;

Proporção entre o número de vagas e o número de cargos aprovados no órgão;

Proporção de aposentadorias, nos próximos 5 anos, em relação ao total de vagas ocupadas;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Análise da estrutura do órgão, se houve mudança relevante, ou ampliação de atribuições;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população;

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro;

Após a publicação das autorizações, cada órgão terá seis meses para realizar todo o trâmite que envolve um concurso público, desde a escolha da banca até a publicação do edital.

Com a publicação do edital, as datas das provas, obrigatoriamente, devem ser agendadas para os dois meses subsequentes.