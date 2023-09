Governo DESTE estado abre concurso para técnicos

Começa na próxima segunda-feira, 18, as inscrições para o um novo processo seletivo destinado a contratação de técnicos para atuação em diferentes regiões.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico para o cargo de Técnico Agrícola.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas a Secretaria de Administração do Estado de Goiás (SAD – GO). Ao todo, são oferecidas 63 vagas para contratação imediata para o cargo de Técnico Agrícola.

O salário oferecido é de R$ 2.500,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As vagas serão distribuídas entre as seguintes cidades:

Aragarças – 1 vaga;

Baliza – 1 vaga;

Bom Jardim de Goiás – 1 vaga;

Caiapônia – 1 vaga;

Doverlândia – 1 vaga;

Montes Claros – 1 vaga;

Palestina de Goiás – 1 vaga;

São Miguel do Passa Quatro – 1 vaga;

Vianópolis – 1 vaga;

Ipameri – 1 vaga;

Águas Lindas de Goiás – 1 vaga;

Alexânia – 1 vaga;

Cocalzinho de Goiás – 1 vaga;

Cristalina – 1 vaga;

Formosa – 2 vagas;

Luziânia – 1 vaga;

Padre Bernardo – 1 vaga;

Araçu – 1 vaga;

Bela Vista – 1 vaga;

Caldazinha – 1 vaga;

Gameleira de Goiás – 1 vaga;

Palmeiras de Goiás – 2 vagas;

Palminópolis – 1 vaga;

Varjão – 1 vaga;

Firminópolis – 1 vaga;

Cachoeira Alta – 1 vaga;

Inaciolândia – 1 vaga;

Itarumã – 1 vaga;

Lagoa Santa – 1 vaga;

Bonópolis – 1 vaga;

Heitoraí – 1 vaga;

Itaberaí – 1 vaga;

Mundo Novo – 1 vaga;

Nova Crixás – 1 vaga;

Novo Planalto – 1 vaga;

Miguel do Araguaia – 2 vagas;

Amaralina – 1 vaga;

Campinorte – 1 vaga;

Colinas do Sul – 1 vaga;

Niquelândia – 1 vaga;

Santa Tereza de Goiás – 1 vaga;

Trombas – 1 vaga;

Uirapuru – 1 vaga;

Uruaçu – 1 vaga;

Acreúna – 1 vaga;

Rio Verde – 2 vagas;

Edéia – 1 vaga;

Piracanjuba – 1 vaga;

Crixás – 1 vaga;

Itapaci – 1 vaga;

Pilar de Goiás – 1 vaga;

Vila Propício – 1 vaga;

Cavalcante – 1 vaga;

Damianópolis – 1 vaga;

Flores de Goiás – 1 vaga;

Monte Alegre de Goiás – 1 vaga;

Nova Roma – 1 vaga;

Simolândia – 1 vaga;

Teresina de Goiás – 1 vaga.



Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo da SAD – GO têm entre os dias 18 de setembro de 2023 a 9 de outubro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,00.

O que faz um Técnico Agrícola?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Conhecer e cumprir os regulamentos institucionais;

Participar de treinamentos para execução das atividades;

Cumprir metas e prazos das ações sob sua responsabilidade;

Conduzir e executar as ações de apoio e políticas públicas dedicadas à inclusão social e produtiva das famílias em situação de vulnerabilidade social domiciliadas na zona rural, sobretudo as populações rurais organizadas em suas formas coletivas tais como: assentamentos, acampamentos, comunidades quilombolas, população ribeirinha, extrativistas, pescadores e indígenas;

Executar atividades de Assistência Técnica continuada e Extensão Rural direcionadas a população rural em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e/ou hídrica, com foco na melhoria da renda, subsistência e qualidade de vida.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para a SAD – GO contará com as seguintes etapas:

Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Entrevista pessoal de caráter classificatório.

Clique aqui para acessas o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.