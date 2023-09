Governo emite COMUNICADO sobre a PREVIDÊNCIA SOCIAL; confira

O Programa de Educação Previdenciária (PEP) desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) completa 23 anos de existência, sendo reconhecido como um dos instrumentos mais importantes na inclusão do tema Previdência Social na vida dos cidadãos de todos os segmentos sociais.

Disseminando o conhecimento previdenciário

O objetivo principal do PEP é disseminar o conhecimento previdenciário por meio de informações de qualidade. Para isso, o programa promove ações educacionais com o propósito de conscientizar e informar a sociedade sobre seus direitos e deveres, utilizando uma linguagem simples e acessível. Essa iniciativa surgiu após pesquisas apontarem que seis em cada dez trabalhadores não estavam inseridos no sistema previdenciário por desconhecerem seus direitos.

O PEP se destaca por ser o único serviço previdenciário prestado fora das dependências do INSS. As equipes do programa, formadas por educadores previdenciários, se deslocam e vão ao encontro da população em diversos espaços sociais, como sindicatos, associações de bairros, escolas públicas e privadas, empresas, faculdades, feiras e exposições.

Nessas oportunidades, os educadores ministram palestras, organizam oficinas e debates, ensinam sobre o uso do aplicativo “Meu INSS”, esclarecem dúvidas e, dependendo do espaço disponível, também realizam demonstrações e simulações de benefícios.

Atendimento presencial e virtual

As equipes do PEP estão presentes em todo o país, contando com a participação de servidores preparados e atualizados com a legislação previdenciária para orientar corretamente a população. Esse trabalho é preventivo, estimulando que os cidadãos estejam inseridos no sistema previdenciário, assegurando seus direitos e evitando que fiquem desamparados em momentos de doença ou outras fragilidades.

Além do atendimento presencial, o programa também atende em ambiente virtual por meio da Escola Virtual do PEP. Nessa plataforma, são ministrados cursos de educação a distância para servidores, sociedade em geral ou para grupos específicos de trabalhadores, conforme demandas de entidades parceiras.

100 anos de Previdência Social



Em comemoração aos 100 anos da Previdência Social, que ocorrerá em 2023, o Programa de Educação Previdenciária (PEP) executou ações e eventos por todo o Brasil para conscientizar a população e mostrar a importância de ter seus direitos previdenciários assegurados.

Aproveite todos os benefícios oferecidos pelo PEP e mantenha-se informado sobre a Previdência Social.