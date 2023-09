Governo Federal confirma aumento do BOLSA FAMÍLIA em Outubro

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Através dele, milhões de brasileiros recebem um pagamento financeiro mensal, o que contribui para a melhoria das condições de vida dessas famílias. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos discutir as novidades e o aumento no valor do Bolsa Família para o mês de outubro.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Outubro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é divulgado mensalmente e varia de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Para o mês de outubro, as datas de pagamento já foram definidas e podem sofrer alterações em algumas cidades que estão em estado de calamidade pública ou emergência. É importante ficar atento às datas para garantir o recebimento do benefício.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18/10/2023 2 19/10/2023 3 20/10/2023 4 23/10/2023 5 24/10/2023 6 25/10/2023 7 26/10/2023 8 27/10/2023 9 30/10/2023 0 31/10/2023

É importante ressaltar que essas datas são para os beneficiários que não se enquadram em situações especiais, como famílias em estado de calamidade pública ou emergência. Nestes casos, os pagamentos podem ser antecipados.

Valores do Bolsa Família em Outubro

Os valores do Bolsa Família em outubro variam de acordo com a composição familiar e outros critérios. Todos os integrantes do programa recebem o benefício de renda e cidadania no valor de R$ 142. Caso esse valor não alcance o mínimo de R$ 600, o governo complementará o montante.

Além do valor básico, existem benefícios complementares para determinados grupos. Crianças de 0 a 6 anos receberão um benefício adicional de R$ 150. Já gestantes, crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos receberão um benefício variável de R$ 50. Uma novidade é que lactantes também começarão a receber R$ 50, válido por um período de seis meses.



Você também pode gostar:

Vale Gás e Novos Beneficiários

Outra novidade importante para o mês de outubro é o retorno do Vale Gás. O valor exato ainda não foi divulgado, mas estima-se que fique entre R$ 100 e R$ 115. É importante destacar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale Gás. A prioridade é dada para famílias em extrema pobreza e famílias mais numerosas.

Além disso, novos beneficiários serão aprovados para o programa neste mês. Por outro lado, haverá desbloqueios, reversão de cancelamentos, novos bloqueios e cancelamentos. Os beneficiários devem ficar atentos às mensagens em seus aplicativos para mais informações.

Última Parcela de Setembro do Bolsa Família

É importante lembrar que ainda está em andamento o pagamento da última parcela do Bolsa Família referente ao mês de setembro. Os beneficiários com NIS terminados em 0 já receberam o valor correspondente. Portanto, é essencial verificar o calendário de pagamentos para garantir o recebimento correto do benefício.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que traz diversos benefícios para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além do auxílio financeiro mensal, o programa também oferece acesso a programas de saúde, educação e assistência social.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é um direito das famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e atender aos requisitos estabelecidos pelo programa.

Aumento no Valor do Bolsa Família

O aumento no valor do Bolsa Família é uma medida importante do governo federal para garantir uma maior proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade. Com o aumento no valor do benefício, as famílias beneficiárias terão um auxílio financeiro maior para suprir suas necessidades básicas.

O objetivo do programa é reduzir a desigualdade social e promover a inclusão social das famílias mais pobres do país. O aumento no valor do Bolsa Família é uma forma de garantir que essas famílias tenham uma renda mínima para garantir sua subsistência.

Proteção social

O Bolsa Família é um programa social fundamental para garantir a proteção social das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com as novidades e o aumento no valor do benefício para o mês de outubro, o programa busca proporcionar uma melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às datas de pagamento e às informações disponibilizadas pelo governo. O programa é um direito das famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos e pode ser uma importante fonte de auxílio financeiro e acesso a outros programas sociais.

O aumento no valor do Bolsa Família é uma medida importante para garantir uma maior proteção social e promover a inclusão das famílias mais pobres do país. O governo federal tem investido cada vez mais nesse programa, reconhecendo a importância do auxílio financeiro para a redução da desigualdade social.

Portanto, o Bolsa Família continua desempenhando um papel fundamental na promoção da igualdade e no combate à pobreza no Brasil.