Governo Federal confirma aumento do Bolsa Família em setembro

Estamos a exatamente uma semana para o início dos pagamentos de uma nova rodada do Bolsa Família do governo federal. Já na próxima segunda-feira (18), usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1 poderão receber o saldo em suas contas. Os pagamentos serão feitos nos 10 últimos dias úteis do mês.

Número de usuários

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome confirmou que em setembro vai investir cerca de R$ 14,58 bilhões com os pagamentos do Bolsa Família. Com este montante, será possível atender pouco mais de 21,47 milhões de núcleos familiares. Todas as regiões do país estão contempladas.

Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social apontam que mais de 2 milhões de famílias que não faziam parte do programa foram incluídas no sistema de pagamentos. Veja abaixo:

Março: + 694.424;

Abril: + 113.843;

Maio: + 200 mil;

Junho: sem dados oficiais;

Julho: + 300 mil;

Agosto: + 300 mil;

Setembro: + 550 mil.

De todo modo, mesmo que o governo federal tenha inserido mais pessoas dentro do sistema do Bolsa Família todos os meses, exclusões também foram confirmadas. Na prática, isso significa que variações diferentes no número total de usuários atendidos foram percebidas.

Março: 21,1 milhões de atendidos;

Abril: 21,19 milhões de atendidos;

Maio: 21,2 milhões de atendidos;

Junho: 21,2 milhões de atendidos;

Julho: 20,9 milhões de atendidos;

Agosto: 21,14 milhões de atendidos.

A queda registrada entre os meses de junho e julho pode ser explicada pelo início da aplicação da regra de transição. O governo federal reanalisou as rendas dos usuários e entendeu que parte importante dos beneficiários não estava dentro das regras exigidas. Por isso, houve uma queda no número total de usuários.



Aumento de valor do Bolsa Família

Nesta semana, o governo federal também confirmou um aumento no valor médio de pagamentos do Bolsa Família para este mês de setembro. Mesmo que o programa faça pagamentos base de R$ 600, o fato é que este valor pode ser elevado ou até mesmo reduzido a depender da situação de cada família.

Para este mês de setembro, o valor médio de pagamentos do Bolsa Família será de R$ 686,89, ou seja, uma elevação de pouco menos de R$ 1 em relação ao que foi pago em junho, quando o projeto registrou uma média de R$ 686,06. Abaixo, você pode conferir a evolução histórica do valor do programa desde o último mês de março.

Março: R$ 670,33;

Abril: R$ 670,49;

Maio: R$ 672,45;

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04:

Setembro: R$ 686,89.

Note que houve um aumento significativo do valor médio do Bolsa Família entre os meses de maio e junho. Este fenômeno ocorreu por causa da entrada dos adicionais aos pagamentos. Desde então, o programa social vem se mantendo em um patamar sempre próximo dos R$ 700.

Os adicionais, aliás, seguirão valendo para este mês de setembro. Veja quem poderá receber.

R$ 150 de adicional para famílias que possuem filhos com idade entre zero e seis anos;

R$ 50 de adicional para famílias que possuem crianças com idade entre sete e 12 anos;

R$ 50 de adicional para famílias que possuem jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

R$ 50 para famílias que contam com alguma gestante em sua composição;

R$ 50 para famílias que contam com alguma lactante em sua composição.

Pagamentos de setembro

Como dito, os pagamentos de setembro do Bolsa Família serão iniciados no próximo dia 18. Para saber o dia exato do seu pagamento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 22 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 29 de setembro (sexta-feira).