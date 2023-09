Governo Federal emite COMUNICADO sobre o MINHA CASA MINHA VIDA

O programa Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa do Governo Federal que visa proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda. Se você está em busca de informações sobre como funciona o programa, quem pode participar, como se inscrever e muitos outros detalhes, você veio ao lugar certo.

Neste artigo, vamos esclarecer as principais dúvidas e fornecer um guia completo sobre o Minha Casa, Minha Vida.

Como funciona o Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa, Minha Vida foi criado para atender famílias com renda mensal de até R$ 8.000,00 em áreas urbanas e renda anual de até R$ 96.000,00 em áreas rurais. O programa se divide em três faixas de renda:

Faixas de renda:

Renda Familiar (Bruta) Áreas Urbanas (Mensal) Áreas Rurais (Anual) Faixa 1 Até R$ 2.640,00 Até R$ 31.680,00 Faixa 2 De R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00 De R$ 31.608,01 a R$ 52.800,00 Faixa 3 De R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00 De R$ 52.800,01 a R$ 96.000,00

Existem duas principais linhas de atendimento no Minha Casa, Minha Vida:

a. Produção habitacional subsidiada:

Destinada à faixa 1 de renda, essa linha é operada com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e possui modalidades como o Minha Casa, Minha Vida – FAR, que é operado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e o Minha Casa, Minha Vida – Entidades, que concede financiamento subsidiado a pessoas físicas através de entidades privadas sem fins lucrativos.



b. Aquisição financiada:

Essa linha de atendimento oferece financiamento habitacional a pessoas físicas das faixas 1, 2 e 3, por meio de operações de crédito viabilizadas com recursos do Fundo Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As famílias devem procurar um imóvel de sua preferência e ter a análise de crédito aprovada por uma instituição financeira para assumir o financiamento habitacional.

Quem pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

O programa Minha Casa, Minha Vida é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 8.000,00 em áreas urbanas e renda anual de até R$ 96.000,00 em áreas rurais. O enquadramento das famílias é dividido em três faixas de renda, como mencionado anteriormente.

Impedimentos para a contratação pelo programa

De acordo com a Lei 14.620, de 13 de julho de 2023, existem algumas restrições para participar do Minha Casa, Minha Vida. Não podem participar do programa pessoas que se enquadrem nas seguintes situações:

FGTS ou em condições equivalentes às do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em qualquer parte do país; Titulares de contrato de financiamento obtido com recursos doou em condições equivalentes às do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em qualquer parte do país;

Proprietários, promitentes compradores ou titulares de direito de aquisição, arrendamento, usufruto ou uso de imóvel residencial regular, com padrão mínimo de edificação e habitabilidade estabelecido pelas regras da administração municipal, em qualquer parte do país;

Pessoas que receberam benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com recursos do orçamento geral da União, do FAR, do FDS ou provenientes de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, exceto subvenções e descontos destinados à aquisição de material de construção e o Crédito Instalação disponibilizados pelo Incra.

Como se inscrever no Minha Casa, Minha Vida?

Os beneficiários da faixa 1 de renda podem ser atendidos com unidades habitacionais subsidiadas e financiadas. Nas faixas 2 e 3, a aquisição da unidade é possível por meio de financiamento habitacional.

Para ter acesso às unidades habitacionais construídas por meio de provisão subsidiada, enquadradas na faixa 1 do programa, é necessário realizar o cadastro e a seleção de beneficiários por meio dos cadastros habitacionais locais, como o governo do estado ou município, ou por meio de entidades organizadoras, dependendo da modalidade.

Para as modalidades de financiamento, é necessário procurar uma instituição financeira que opere o programa Minha Casa, Minha Vida, como o Banco do Brasil ou a Caixa, e juntar a documentação solicitada para que seja avaliado o financiamento da unidade habitacional.

Preciso fazer algum depósito na Caixa no momento da inscrição do Minha Casa, Minha Vida?

Não é necessário fazer nenhum depósito na Caixa Econômica Federal no momento da inscrição no Minha Casa, Minha Vida. O programa já prevê recursos (taxa de despesas indiretas) para o custeio de eventuais despesas administrativas. Portanto, é vedada a cobrança de qualquer taxa de cadastramento, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.

Como é calculada a renda para enquadramento das famílias no programa Minha Casa, Minha Vida?

O cálculo da renda familiar considerada no momento do enquadramento da família nas faixas do programa é feito levando em conta a renda do grupo familiar beneficiado. O grupo familiar pode ser composto por famílias unipessoais ou contar com o mutuário, cônjuge e dependentes.

O Minha Casa, Minha Vida financia qualquer imóvel?

Os imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida devem respeitar os limites estabelecidos para cada faixa de renda. Para as famílias das faixas 1 e 2, os imóveis devem respeitar os limites que variam entre R$ 190.000,00 e R$ 264.000,00, dependendo da localidade. Já os beneficiários da faixa 3 podem adquirir imóveis com valor de venda de até R$ 350.000,00 em todo o território nacional, independentemente da localidade.

Posso financiar mais de uma vez pelo programa?

Sim, é possível financiar mais de uma vez pelo programa Minha Casa, Minha Vida. No entanto, existem algumas regras estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. Para a concessão de financiamentos com recursos do Fundo, é necessário que o mutuário não possua outro financiamento ativo nas mesmas condições do SFH em qualquer parte do país e que não seja proprietário, promitente comprador, arrendatário ou titular de direito de aquisição de imóvel residencial no local de residência ou em outro que pretenda fixar.

Como comprovar minha renda se eu for autônomo?

A comprovação de renda para autônomos é feita por meio da análise de risco de crédito e enquadramento das famílias, realizada pelas instituições financeiras. Cada instituição financeira possui seus próprios critérios e documentos necessários para comprovação de renda. Portanto, é necessário consultar a instituição financeira para confirmar os documentos necessários.

Posso antecipar o pagamento das parcelas do Minha Casa, Minha Vida?

Sim, é possível antecipar o pagamento das parcelas do Minha Casa, Minha Vida tanto na linha financiada quanto na linha subsidiada. Na linha financiada, basta entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo financiamento para verificar as condições e procedimentos para a antecipação das parcelas.

Na linha subsidiada, a possibilidade de antecipação das parcelas está prevista em regulamentação específica.

Posso vender o imóvel financiado pelo programa?

Sim, é possível vender o imóvel financiado pelo Minha Casa, Minha Vida. No entanto, caso o imóvel seja vendido nos primeiros cinco anos de vigência do contrato, o mutuário deverá devolver parte proporcional dos subsídios recebidos.

Como o programa Minha Casa, Minha Vida lida com empresas denunciadas por infração em situação análoga ao trabalho escravo?

O Minha Casa, Minha Vida não admite a participação de empresas construtoras que tenham registro de infração de prática de trabalho escravo. A contratação das construtoras responsáveis pelas obras dos empreendimentos habitacionais é obrigatoriamente precedida da verificação de cumprimento de diversos critérios, incluindo a ausência da prática de condutas ilícitas, como o trabalho análogo à escravidão.

Os agentes financeiros são responsáveis pela contratação da construtora que executará as obras do empreendimento habitacional. Cabe ao agente financeiro realizar a análise de risco e jurídica da empresa, verificando sua atuação de forma abrangente.

Além disso, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão responsável pelo monitoramento de obras junto ao setor da construção civil em todo o Brasil, incluindo a produção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Agora que você tem todas essas informações sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, aproveite para verificar se você se enquadra nos requisitos e dê o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria.

Lembre-se de buscar orientação junto às instituições financeiras e órgãos competentes para obter todas as informações necessárias e garantir uma experiência tranquila durante todo o processo.