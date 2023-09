Governo Federal manda Recolher Marcas de CAFÉ por FRAUDES e IMPUREZAS. Confira Lista

Apreciadores de café, atenção! O governo federal, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, revelou a descoberta de impurezas em oito lotes de café torrado e moído. As marcas envolvidas são bem conhecidas do público brasileiro. Precisamos falar sobre isso. Após um golpe chocante à confiança dos consumidores, foi ordenada a retirada de oito lotes de café torrado e moído devido à descoberta de impurezas acima dos limites permitidos.

As Marcas Envolvidas na Fraude do Café

As marcas sob escrutínio incluem Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balaio, Bico de Ouro e Bico de Ouro 100% Puro Robusta. A presença de substâncias estranhas e impurezas acima dos limites permitidos foi descoberta nesses lotes.

Aparentemente, os grãos de café nestas marcas foram substituídos por ingredientes contendo um excesso de cascas e paus de café. Isso seria feito para aumentar o volume e enganar o consumidor.

Segundo o Ministério, “esses resíduos do beneficiamento do grão de café foram torrados como se fossem grãos de café legítimos”.

Lotes de Café Afetados

Os lotes afetados são:

FAB08DEZ22 da Fazenda Mineira 046/23/3D da Jardim 59 da Lenhador Extra Forte 59 da Lenhador Tradicional 58 da Balaio 02 e 05 da Bico de Ouro 04 da Bico de Ouro 100% Puro Robusta



Você também pode gostar:

Fiscalização do Café

As fiscalizações de café torrado e moído brasileiro começaram este ano, com a entrada em vigor da Portaria nº 570. O processo é conduzido pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal.

Ação Contra a Fraude

Em julho, uma força-tarefa composta por 16 auditores fiscais federais agropecuários e agentes do Mapa foi mobilizada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal para combater a fraude em cafés.

Operação em Minas Gerais

Durante a operação, uma fábrica de café torrado e moído em Minas Gerais foi interditada. Segundo o ministério, foram apreendidos 20.312 kg de café torrado e moído, além de 16.090 kg de matéria-prima irregular, composta por café com cascas e paus.

Marcas Irregulares

Mais de 26 marcas foram identificadas com indícios de irregularidades durante essa ação. Algumas delas estão atualmente em fase de contestação das análises.

Consequências para o Consumidor

Este incidente é um golpe duro para a confiança do consumidor no café brasileiro. A presença de impurezas e materiais estranhos no café não só viola a confiança do consumidor, mas também pode ter implicações para a saúde.

Esta notícia alarmante nos faz lembrar que devemos sempre estar atentos à qualidade dos produtos que consumimos. A fraude no café é um problema sério que afeta a confiança do consumidor e prejudica a reputação do setor de café brasileiro. É essencial que as autoridades continuem suas inspeções rigorosas para proteger os consumidores e garantir a integridade da indústria do café.