Governo Federal se pronunciou sobre o FIM dos pagamentos relacionados ao VALE-GÁS

Em agosto, o Governo Federal tomou uma decisão altamente controversa ao reduzir drasticamente os recursos destinados ao programa Vale-Gás.

Essa medida foi adotada como parte dos esforços para cumprir o teto de gastos, resultando em um bloqueio significativo de R$ 1,5 bilhão no orçamento público de 2023.

Essa decisão pegou muitos órgãos governamentais de surpresa, incluindo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), que foi forçado a fazer cortes drásticos no orçamento do benefício, totalizando R$ 262 milhões.

Dessa forma, a ação tem o potencial de ter sérias repercussões negativas na vida de aproximadamente dois milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A redução de recursos para o programa Vale-Gás pode resultar em um impacto direto na capacidade dessas famílias de suprir suas necessidades básicas, como alimentação e aquecimento.

Consequentemente, isso levanta preocupações sobre o aumento da pobreza e da desigualdade social, bem como sobre o possível aumento da pressão sobre outros programas de assistência social.

É importante observar que, embora o cumprimento do teto de gastos seja uma prioridade fiscal, as consequências humanas desse corte orçamentário não devem ser subestimadas.

Muitos argumentam que é necessário encontrar um equilíbrio entre as metas fiscais e a responsabilidade social para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade não sejam deixadas para trás em momentos de dificuldade econômica.

Mas afinal, o Vale-Gás continuará sendo pago em 2023? Se essa é uma dúvida sua, você vai poder esclarecer essa e outras questões relacionadas no texto que preparamos. Portanto, nos acompanhe na leitura.



Entenda melhor sobre o benefício do Vale-Gás

Em dezembro de 2021, durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa Vale-Gás nacional foi lançado. Sua implementação foi um sucesso notável e, consequentemente, o programa foi mantido pelo governo atual.

A cada dois meses, uma porção das famílias beneficiárias do Bolsa Família tem a oportunidade de receber um subsídio equivalente a 100% do valor médio de um botijão de gás de 13 kg, que atualmente está em torno de R$ 109. Isso representa um alívio financeiro significativo para essas famílias, que muitas vezes enfrentam dificuldades econômicas.

No mês de agosto, aproximadamente 5,6 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade receberam esse benefício essencial por meio do Vale-Gás.

Entretanto, a continuidade deste auxílio permanece incerta e sujeita às futuras decisões do Governo Federal. Uma coisa já se sabe, pelo menos de forma temporária, os valores relacionados ao Vale-Gás serão suspensos.

Término do auxílio

O término do programa Vale-Gás está agendado para dezembro de 2023. É importante ressaltar que esse benefício segue um calendário de distribuição bimestral. Portanto, os beneficiários ainda terão a oportunidade de receber o auxílio nos meses de outubro e dezembro deste ano.

Entretanto, após dezembro, o programa será encerrado, e não haverá mais distribuição do benefício aos contemplados. É essencial que os beneficiários estejam cientes dessa mudança e planejem seus gastos de acordo com o cronograma estabelecido pelo programa Vale-Gás.

Quem ainda receberá o Vale-Gás em 2023?

É crucial enfatizar que o programa Vale-Gás desempenha um papel fundamental no auxílio às famílias de baixa renda, atualmente, oferecendo um subsídio de 100% em relação à média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg.

Este apoio é disponibilizado aos cidadãos de forma bimestral, desde que cumpram determinadas diretrizes estabelecidas:

Cadastro Único (Cadúnico): É requisito essencial estar inscrito ativamente no Cadastro Único, uma ferramenta que visa identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil;

Renda Familiar Per Capita: A família precisa ter uma renda familiar per capita que não ultrapasse meio salário mínimo, equivalente a R$ 606. Alternativamente, a família também pode se qualificar se a sua renda familiar total não exceder três salários mínimos;

Participação em Programas de Transferência de Renda: O programa também beneficia famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam inscritas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo. Isso demonstra a intenção de apoiar as famílias em situações de vulnerabilidade financeira;

Recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas): Por fim, é importante que a família tenha entre os seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Isso é uma indicação de que a família enfrenta dificuldades financeiras significativas.

Entretanto, é crucial ter em mente que o alcance desse programa é limitado, o que levou à implementação de critérios de prioridade para o Vale-Gás. Estes critérios visam direcionar o benefício para quem mais precisa, e incluem:

Famílias cujo registro no Cadastro Único (CadÚnico) tenha sido atualizado nos últimos dois anos;

Com renda mais baixa;

Com o maior número de membros;

Famílias que foram beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil;

Com um cadastro que tenha sido avaliado e aprovado pelo gestor com base nas informações da averiguação (quando disponíveis).