Governo Federal tem ANÚNCIO sobre energia elétrica

Atualmente, há milhões de brasileiros e brasileiras que ainda enfrentam desafios básicos relacionados à infraestrutura. São pessoas que não possuem uma residência com energia elétrica e saneamento básico, por exemplo.

Esse é justamente por um dos motivos pelos quais foi confirmada a retomada do programa Luz para Todos pelo Governo Federal. Compreenda precisamente como essa novidade vai operar em se tratando de energia elétrica. Assim, será possível ver também como muitos brasileiros poderão se beneficiar desse esforço para verdadeiramente transformar suas vidas e melhorar as condições em suas casas e comunidades.

O que constitui o programa Luz para Todos?

O Governo Federal confirmou que lançará uma nova fase do tradicional programa Luz para Todos. Para quem não recorda, essa iniciativa foi originalmente criada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003.

O propósito desde o início foi erradicar a pobreza energética e fomentar um maior progresso econômico e social. O relançamento do programa ocorreu no começo de agosto e, segundo o site oficial do Gov BR, tem como meta alcançar cerca de 500 mil famílias até 2026.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva, enfatizou que esse tipo de fornecimento “é um serviço essencial e um direito fundamental dos cidadãos”. Portanto, a intenção é garantir uma vida digna para muitos brasileiros.

Como o Luz para Todos vai operar na energia elétrica dos municípios?

Desde o seu lançamento, o programa já beneficiou diretamente mais de 3,6 milhões de famílias, proporcionando-lhes acesso à distribuição de energia elétrica. Nessa nova fase, está previsto um investimento de R$ 2,5 bilhões, financiado pelo orçamento do fundo setorial custeado pelos próprios consumidores de energia, o CDE.

Em resumo, o Luz para Todos levará eletricidade para áreas remotas ou domicílios que, mesmo em regiões urbanas, ainda não têm acesso a esse serviço. O objetivo é facilitar a vida daqueles que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza.



Energia elétrica gratuita para todos através do programa?

Por último, é importante esclarecer uma dúvida comum que surgiu com o programa. O Luz para Todos irá fornecer energia gratuitamente para a população? A resposta é não.

O propósito do programa é levar eletricidade para residências e locais que ainda não possuem acesso a ela. No entanto, pessoas enfrentando maiores dificuldades financeiras podem, obviamente, contar com descontos.

Nesse caso, porém, não se trata do Luz para Todos, mas sim da Tarifa Social de Energia. Para saber mais, é necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e tirar dúvidas. Em algumas regiões, pode ser necessário visitar a distribuidora de energia para solicitar a entrada no programa que oferece esse tipo de desconto na tarifa.

Energisa faz promoção e oferece conta de luz de graça

A Energisa está promovendo uma ampla campanha promocional. Através dela, os ganhadores terão a oportunidade de zerar suas faturas de eletricidade durante um período de 24 meses.

É importante mencionar que apenas determinados estados estão elegíveis para participar, que são:

Paraíba;

Acre;

Paraná;

Tocantins;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Rondônia;

Sergipe;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul.

Para assegurar sua inclusão no sorteio, basta efetuar o pagamento via PIX, e você receberá seus números da sorte instantaneamente. Além disso, os sorteios serão realizados mensalmente até janeiro do próximo ano.

É essencial se inscrever no site oficial da promoção. Em seguida, ao quitar sua conta por meio de PIX usando o QR Code fornecido, seus números da sorte serão disponibilizados.

As datas dos sorteios estão programadas para:

9 de setembro;

7 de outubro;

11 de novembro;

9 de dezembro; e

13 de janeiro de 2024.

Por fim, seguindo estes passos, você poderá garantir o benefício de ter sua conta de energia gratuita por 24 meses, caso seja um dos vencedores nos próximos cinco sorteios mensais realizados pela Energisa. Não deixe essa oportunidade incrível escapar e conquiste esse valioso prêmio até janeiro do próximo ano.