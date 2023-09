GOVERNO lança Programa que libera R$25 MIL REAIS para brasileiros; confira como participar

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou recentemente o lançamento do programa Habita+, que tem como objetivo principal oferecer uma carta de crédito no valor de R$25.000 para auxiliar no pagamento da entrada na compra de imóveis de baixa renda.

Essa iniciativa visa beneficiar cerca de 14 mil pessoas que possuem uma renda de até dois salários mínimos, além de servidores públicos, especialmente aqueles da área de segurança pública.

O Programa Habita+

O Habita+ surge como uma alternativa para facilitar o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda no estado do Rio de Janeiro. Através desse programa, o governo estadual pretende conceder uma carta de crédito no valor de R$25.000, que será oferecida como um subsídio, ou seja, sem a necessidade de reembolso, para ser utilizada como entrada na compra de imóveis novos.

O investimento total no programa está estimado em R$350 milhões, que serão fornecidos através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis). A expectativa é de que esse valor permita a concessão de 14 mil cartas de crédito aos beneficiários do programa.

Público-Alvo e Requisitos

O Habita+ tem como público-alvo principal as pessoas que possuem uma renda de até dois salários mínimos. Além disso, servidores públicos, especialmente aqueles que atuam na área de segurança pública, também poderão se beneficiar do programa.

Para participar do programa, os interessados precisarão se cadastrar online e atender aos requisitos estabelecidos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Após a aprovação do cadastro, os beneficiários poderão utilizar a carta de crédito de R$25.000 para dar entrada em imóveis novos, seja por meio da compra de imóveis já disponíveis no mercado ou de imóveis a serem construídos.

Além da carta de crédito de R$25.000 para a entrada na compra do imóvel, o Habita+ também oferece a possibilidade de financiamento do restante do valor do imóvel. Os beneficiários terão até 420 meses para pagar o financiamento, com a opção de utilizar recursos do FGTS e outros subsídios disponíveis por meio de programas governamentais.

Essa flexibilidade no financiamento busca tornar mais acessível a aquisição da casa própria para as famílias de baixa renda, que muitas vezes encontram dificuldades em obter financiamentos imobiliários devido à exigência de um valor alto de entrada.

Aprovação e Cadastro

Apesar do lançamento do programa Habita+, ainda é necessário que a proposta seja aprovada pelos deputados estaduais. Um Projeto de Lei será enviado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para análise e votação dos parlamentares.

Após a aprovação do programa, serão divulgados os mecanismos de cadastramento online para os interessados em receber a carta de crédito de R$25.000. O governo estadual estima que, em aproximadamente um mês e meio, já será possível apresentar os imóveis cadastrados para que a população escolha onde deseja morar.

Imóveis Disponíveis e Novos Empreendimentos

O programa Habita+ prevê a inclusão de aproximadamente seis mil imóveis já disponíveis no mercado, que se encontram ociosos, além da construção de outras oito mil unidades habitacionais. No entanto, ainda não há definição sobre os locais e datas de lançamento desses novos empreendimentos.

O governo do Estado do Rio de Janeiro realizará um diagnóstico do déficit habitacional para identificar as áreas em que é necessário atuar. A escolha dos locais também levará em consideração a demanda do mercado imobiliário.

Benefícios e Geração de Empregos

O programa Habita+ traz diversos benefícios para a população do Estado do Rio de Janeiro. Além de facilitar o acesso à moradia própria, o programa também contribui para a geração de empregos no setor da construção civil.

Estima-se que a implementação do programa gere cerca de 75 mil empregos no setor, impulsionando a economia local e beneficiando a população de forma mais ampla.

Programas Anteriores e Continuidade

Com o lançamento do programa Habita+, o governo estadual revoga o programa Casa da Gente, mas mantém algumas iniciativas importantes, como a construção de unidades habitacionais para vítimas de desastres e o Aluguel Social.

Além disso, o programa Habita+ também prevê ações de regularização fundiária e requalificação de imóveis para moradia. Projetos habitacionais previstos em programas anteriores também serão integrados ao Habita+, visando a otimização dos recursos e a continuidade das políticas públicas de habitação no estado.

Ademais, o lançamento do programa Habita+ pelo governo do Estado do Rio de Janeiro representa um importante avanço na busca por soluções habitacionais para a população de baixa renda. Através dessa iniciativa, será possível facilitar o acesso à moradia própria, oferecendo uma carta de crédito de R$25.000 para auxiliar no pagamento da entrada na compra de imóveis.

Com a inclusão de imóveis ociosos já disponíveis no mercado e a construção de novas unidades habitacionais, espera-se suprir parte do déficit habitacional do estado. Além disso, o programa também contribuirá para a geração de empregos no setor da construção civil, impulsionando a economia local.

A aprovação do programa pelos deputados estaduais e o cadastramento dos interessados serão etapas fundamentais para a efetiva implementação do Habita+. Com isso, espera-se que em breve as famílias de baixa renda possam realizar o sonho da casa própria de forma mais acessível e justa.