Governo libera Auxílio Específico de R$ 600 para brasileiros; saiba como solicitar

O atual cenário de crise econômica e a busca constante por apoio social têm levantado uma importante questão entre os cidadãos brasileiros: “Existem alternativas ao Bolsa Família?”. Felizmente, a resposta é um enfático SIM! O Programa de Auxílio Específico tem se destacado como uma opção valiosa para auxiliar pessoas em condições de extrema pobreza. Neste artigo, iremos apresentar os detalhes sobre esse programa e como ele pode ser uma alternativa ao Bolsa Família.

O Programa de Auxílio Específico como uma Alternativa ao Bolsa Família

Uma iniciativa desenvolvida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, o Programa de Auxílio Específico, também conhecido como Bolsa Capixaba, integra um conjunto de ações do Programa Capixaba de Erradicação da Pobreza, o “Programa Incluir”. Seu objetivo principal é amparar os capixabas em situação de vulnerabilidade que, por algum motivo, não se enquadram nos critérios do Bolsa Família.

Para se tornar elegível ao benefício do Programa de Auxílio Específico, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Residir no estado do Espírito Santo. Possuir um registro válido no Cadastro Único com informações atualizadas nos últimos 24 meses. Apresentar uma renda familiar per capita de até R$ 155, conforme declarado no Cadastro Único. Não ser beneficiário do programa Bolsa Família

É importante ressaltar que não é necessário realizar um cadastro específico para participar do Programa de Auxílio Específico. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social (SETADES) utiliza os dados do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal para fazer a seleção automática dos beneficiários. Portanto, é fundamental manter as informações atualizadas no sistema para garantir o acesso ao benefício.

Verificando a Elegibilidade e Recebendo o Valor do Programa de Auxílio Específico

Para verificar se você está incluído na lista de beneficiários do Programa de Auxílio Específico, você pode acessar a página da SETADES e utilizar o número do NIS (Número de Identificação Social) para fazer a consulta. Os pagamentos são realizados mensalmente e as famílias que atendem aos critérios estabelecidos continuarão a receber o auxílio. No entanto, é de extrema importância manter os dados atualizados, pois qualquer falha nesse processo pode resultar no bloqueio ou suspensão do benefício.

Além disso, é necessário estar atento ao prazo de validade de cada parcela do benefício, que é de 90 dias. A maneira de utilizar o valor do auxílio depende do tipo de cartão que você possui. Os cartões com chip permitem tanto saques quanto compras na função débito, enquanto os cartões sem chip são destinados exclusivamente para saques. Independentemente do tipo de cartão, não é necessário retirar todo o montante de uma única vez.



Atualizando o Cadastro Único

Para manter as informações atualizadas no Cadastro Único, existem duas opções disponíveis:

Comparecer presencialmente na unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próxima de você ou em um posto de atendimento do CadÚnico. Você pode utilizar a plataforma aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/ para localizar os postos de atendimento mais próximos. Utilizar o aplicativo Cadastro Único, que permite a atualização dos dados diretamente pelo celular, no conforto de sua casa. Basta ter conexão com a internet e armazenamento interno suficiente para baixar o aplicativo. Faça o download nos seguintes links:

O Programa de Auxílio Específico, ou Bolsa Capixaba, tem se mostrado uma alternativa valiosa ao Bolsa Família, proporcionando assistência às pessoas em condições de extrema pobreza no estado do Espírito Santo. Ao garantir a atualização das informações no Cadastro Único e acompanhar os prazos e condições do benefício, os beneficiários podem contar com o auxílio do programa para enfrentar as dificuldades econômicas. É importante ressaltar que o Programa de Auxílio Específico é uma iniciativa complementar ao Bolsa Família, oferecendo suporte adicional àqueles que não se enquadram nos critérios do programa federal. Portanto, se você está em busca de alternativas ao Bolsa Família, verifique se o Programa de Auxílio Específico é uma opção disponível em seu estado.