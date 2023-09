GOVERNO libera PIX de R$600,00 para brasileiros; veja como sacar

O programa Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, que visa fornecer assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade. Recentemente, a CAIXA Econômica Federal anunciou o pagamento da nova parcela do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4. Essa parcela inclui um adicional de R$ 50 para gestantes e filhos de 7 a 18 anos.

O novo adicional no Bolsa Família

Desde março deste ano, o Bolsa Família passou a oferecer um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Essa medida visa auxiliar no cuidado e na alimentação desses dependentes. Além disso, desde julho, o programa também passou a oferecer um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Com esses adicionais, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para recebê-los. O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas com os novos adicionais, o valor médio do benefício fica em torno de R$ 686,89.

Alcance do programa

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa Bolsa Família alcançará neste mês cerca de 21,47 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 14,58 bilhões. Essa assistência financeira é fundamental para garantir a subsistência e a segurança alimentar dessas famílias em situação de vulnerabilidade.

Integração dos dados do Bolsa Família

Uma importante mudança implementada no programa é a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essa integração permite o cruzamento de informações, o que possibilita identificar famílias que têm renda acima das regras estabelecidas pelo programa.

A partir desse cruzamento de dados, cerca de 237.897 famílias foram canceladas do programa em setembro por terem renda acima do limite estabelecido. Por outro lado, aproximadamente 550 mil famílias foram incluídas no programa neste mês.



Essa inclusão foi possível graças à política de busca ativa, que visa identificar as famílias mais vulneráveis e garantir que elas recebam o benefício. Desde março, mais de 2,15 milhões de famílias foram incluídas no programa Bolsa Família, o que demonstra a importância e o impacto positivo dessa assistência financeira na vida das famílias brasileiras.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário estabelecido pela CAIXA Econômica Federal. Para o mês de setembro, o pagamento da parcela destinada aos beneficiários com NIS de final 4 ocorre no dia 21 de setembro. É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o recebimento do benefício.

Confira a seguir o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Proteção e reestruturação do Bolsa Família

Uma medida importante implementada no programa é a regra de proteção, que permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos. Essa medida visa apoiar as famílias durante o período de transição e garantir que elas não fiquem desamparadas ao conseguir uma fonte de renda.

Além disso, desde o início deste ano, o programa social voltou a ser chamado de Bolsa Família. A garantia do valor mínimo de R$ 600 foi possível após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano. Dessa forma, R$ 70 bilhões estão destinados ao custeio do benefício.

Ademais, o programa Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Com os novos adicionais implementados, as gestantes, os filhos de 7 a 18 anos e as famílias com crianças de até 6 anos recebem um auxílio financeiro adicional, que contribui para o cuidado e a alimentação desses dependentes.

A integração dos dados do Bolsa Família com o CNIS permite um melhor controle e identificação das famílias que realmente necessitam desse suporte financeiro. Dessa forma, é possível garantir que o benefício seja direcionado para quem realmente precisa.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos ao calendário de pagamento e aos requisitos do programa. O Bolsa Família é um programa de extrema importância para garantir a subsistência e a segurança alimentar das famílias brasileiras, e as medidas implementadas visam fortalecer ainda mais esse suporte financeiro.

Portanto, o pagamento da nova parcela do Bolsa Família aos beneficiários com NIS de final 4 é uma notícia importante e deve ser acompanhada de perto por aqueles que dependem desse benefício.