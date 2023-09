Governo liberou DÉCIMO TERCEIRO salário do BPC? confira

A Importância do BPC na Redução das Desigualdades Sociais

O Benefício de Prestação Continuada ( BPC ), pago pelo Governo Federal, é uma garantia de renda mínima para brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Essa assistência financeira visa proporcionar sustento para pessoas que não possuem condições de se manter ou não recebem apoio familiar para arcar com as despesas do dia a dia.

De acordo com o governo, o objetivo do BPC é atuar na redução das desigualdades sociais e melhorar as condições de vida dos beneficiários. Esse benefício assistencial é pago mensalmente e auxilia na garantia do sustento de uma parcela da população em extrema vulnerabilidade socioeconômica.

O BPC é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e possui critérios específicos para a seleção de beneficiários. Para ter direito ao benefício, é necessário se encaixar em algumas condições, como ter uma renda inferior a um quarto do salário mínimo (menos de R$ 330), ser pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais.

Além de cumprir esses critérios, o beneficiário e sua família precisam estar inscritos no Cadastro Único, que é realizado antes de solicitar o benefício. Para se inscrever no CadÚnico, um representante da família deve comparecer a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) com os documentos necessários, como CPF e dos demais membros do núcleo familiar.

O requerimento para receber o Benefício de Prestação Continuada pode ser feito por telefone, através do número 135 (ligação gratuita de telefone fixo), pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou presencialmente nas Agências da Previdência Social (APS).

O Pagamento do Décimo Terceiro do BPC em Anos Anteriores

Em anos anteriores, além do valor mensal correspondente a um salário mínimo, os beneficiários do programa também recebiam o décimo terceiro salário. Esse pagamento extra era liberado por meio de leis temporárias, como uma medida de suporte nos períodos de crise enfrentados pelo Brasil.

No entanto, para este ano, ainda não há previsão de pagamento do décimo terceiro do BPC. Nenhuma lei foi aprovada para garantir a liberação desses recursos. Diferente de outros benefícios previdenciários, o BPC não garante o pagamento anual do décimo terceiro. Isso ocorre porque o benefício está vinculado ao setor de Assistência Social, enquanto os outros pagamentos previdenciários estão ligados às contribuições regulares ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Expectativa para o Pagamento do Décimo Terceiro do BPC

Atualmente, não há previsão para a liberação dos recursos referentes ao décimo terceiro do BPC. A expectativa é de que nos próximos meses o Governo Federal aprove uma lei que beneficie as pessoas que recebem o BPC. No entanto, até o momento, não há nenhuma sinalização positiva sobre a questão.

É importante destacar que essa situação pode gerar incertezas e preocupações para os beneficiários do BPC, que contavam com esse pagamento extra para suas despesas. Por isso, é fundamental que o governo se pronuncie e esclareça a situação o mais rápido possível, oferecendo segurança e apoio para essas pessoas em vulnerabilidade social.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) desempenha um papel essencial na garantia de renda mínima para brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Embora o pagamento do décimo terceiro do BPC tenha ocorrido em anos anteriores, para este ano ainda não há previsão de liberação desses recursos.

A expectativa é de que o Governo Federal aprove uma lei que beneficie os beneficiários do BPC, porém, até o momento, não há sinais concretos nesse sentido. Diante dessa situação, é fundamental que o governo se posicione e ofereça suporte para essas pessoas que dependem desse benefício para sua subsistência.

É importante lembrar que o BPC está diretamente ligado à Assistência Social e possui critérios específicos para seleção de beneficiários. Portanto, é necessário que o governo trabalhe em conjunto com os órgãos responsáveis para garantir que essas pessoas recebam o apoio necessário e tenham suas demandas atendidas.

O pagamento do décimo terceiro do BPC é uma questão relevante para milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A falta de previsão para esse pagamento gera incertezas e preocupações, tornando essencial a atenção do governo e a busca de soluções para garantir o bem-estar dessas pessoas.