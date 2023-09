governo não cumpre promessa de lançar programa em agosto

O programa que entregaria passagens aéreas a R$ 200 prometido pelo Ministério de Portos e Aeroportos ainda não saiu do papel. A promessa inicial do governo federal era lançar o Voa Brasil no mês de agosto, mas já estamos em setembro e a pasta não fala mais sobre o assunto e nem responde aos questionamentos dos jornalistas.

O Voa Brasil é um programa desenvolvido pelo Ministério de Portos e Aeroportos que promete entregar passagens a R$ 200 por trecho para qualquer lugar do Brasil durante os períodos de menos concorrência. Neste primeiro momento, a promessa era de que o projeto atenderia apenas os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Promessa para agosto

Em entrevistas, o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB) disse que o programa já estava pronto e que todas as companhias aéreas brasileiras já teriam aceitado fazer parte do projeto. De fato, Gol, Azul e Latam já tinham lançado notas e respostas confirmando a entrada no sistema.

Entretanto, o plano de lançar o Voa Brasil em agosto não foi cumprido. No último dia 22, quando o prazo da promessa estava próximo de chegar ao fim, o ministro chegou a dizer que a indicação seguia valendo. “Voa Brasil está marcado para iniciar no final de agosto”, reiterou o ministro à imprensa.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Ministério de Portos e Aeroportos para entender o motivo do não cumprimento da promessa, mas não obteve resposta. Em caso de envio de uma explicação, este artigo será atualizado.

Troca de ministérios

Como não houve uma explicação oficial sobre o assunto, crescem as teorias da imprensa sobre os motivos do atraso do lançamento do Voa Brasil. Uma das possibilidades levantadas é a reforma ministerial que está sendo definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Informações de bastidores colhidas pelo jornal O Estado de São Paulo indicam que o presidente teria batido o martelo logo depois de uma reunião na noite desta segunda-feira (4). O petista teria decidido entregar os comandos dos Ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos para o Centrão.

Caso o movimento se concretize, o Ministro Márcio França, idealizador do Voa Brasil seria trocado do cargo. Neste sentido, cresce a dificuldade para saber se o projeto vai mesmo sair do papel, porque não se sabe se o provável novo comandante da pasta, o deputado federal André Fufuca (PP-MA, vai seguir dando continuidade ao programa.

Lula x Voa Brasil

De fato, o presidente Lula nunca pareceu ser um entusiasta da ideia de Márcio França de oferecer passagens a R$ 200 no sistema do Voa Brasil. Publicamente, o petista nunca chegou a falar sobre este assunto, assim como costuma falar de outros projetos do governo como o Desenrola, por exemplo.

Além disso, o presidente já chegou a criticar Márcio França de maneira pública por anunciar o lançamento do Voa Brasil sem falar com o Ministério da Casa Civil antes.

“Não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo, e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido”, afirmou o presidente.

“Por isso que é importante que toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e possa anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo”, completou.

Alguns dias depois, Márcio França disse em entrevista que entendeu que a crítica do presidente foi para ele.